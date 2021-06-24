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بحث الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ونظيره التركي، رجب طيب أردوغان، في اتصال هاتفي، العمل المشترك بين قوات البلدين العسكرية لمنع التصعيد في منطقة إدلب السورية.

وذكر الكرملين، في بيان، أن بوتين وأردوغان تطرقا، خلال مكالمة بينهما اليوم الخميس، إلى القضايا الخاصة بتسوية الأزمة في سوريا.

وشدد الرئيسان، حسب البيان، على «الأهمية الكبيرة للعمل المشترك للعسكريين الروس والأتراك الهادف إلى منع تصعيد التوتر في إدلب شمال غرب البلاد، ومكافحة التشكيلات الإرهابية المتبقية في هذه المنطقة».

واتفق بوتين وأردوغان على الاستمرار في الاتصالات الثنائية الشخصية والعمل المشترك على مستويات أخرى.