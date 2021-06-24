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الجيزة :حملات تجريد ببولاق والبدرشين ورفع ٥٠٠ طن قمامة بأوسيم (صور)

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واصلت محافظة الجيزة حملات تجريد وتمهيد الشوارع في ضوء تكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة لرئيس هيئة النظافة والأحياء والمراكز برفع مستوي النظافة.

وقام حي بولاق الدكرور بتجريد ورفع مستوي النظافة بشارع الأربعين؛ لأهميته المرورية، إلى جانب قيام مركز العياط بتجريد طريق أسيوط الزراعى.

وقام مركز البدرشين بتجريد طريق مصر أسيوط السريع نطاق المركز ورفع ٢٠٠ طن مخلفات من قري دهشور وأبو رجوان والشوبك وسقارة .

كما قام مركز أوسيم برفع ٤٥٠ طن مخلفات من قري برطس والبراجيل وبشتيل والكوم الأحمر أضافة الي قيام مركز منشاة القناطر بحملات لرفع المخلفات من عددًا من نقاط شكاوي المواطنين بقري أبو غالب وبني سلامة.

المصرى اليوم

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