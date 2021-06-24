عقره كلب وعثر عليه بمقلب قمامة .. مستشفى فاقوس يحتفل بعيد ميلاد طفل 3 أشهر

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قام الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بالمرور على مستشفى القنايات المركزي، لمتابعة انتظام سير العمل، والخدمة الطبية المقدمة للمرضى، حيث تفقد قسم الاستقبال والطوارئ، وتم التأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية به، وقسم الحضانات، والعناية المركزة للأمراض الباطنية والقلب، وقسم الكلى الصناعي، والاطمئنان على الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والحالة الصحية لهم، وتواجد الفرق الطبية بأماكن تقديم الخدمة.

كما تفقد وكيل وزارة الصحة سير العمل بمركز تطعيم المواطنين بلقاح كورونا بالمستشفى، وأطمأن على الحالة الصحية لطفل يبلغ من العمر ٣ أشهر والذي تم وضعه على جهاز تنفس صناعي بقسم العناية المركزة للأطفال، بعد تحسن حالته الصحية، وبلغ قياس نسبة الأكسجين في الدم من ٤٠ إلى ٩٥%، حيث تم العثور على الطفل من خلال رجال الشرطة بفاقوس بأحد مقالب القمامة، ومصاب بعقر كلب، وتم نقله لدار إيواء الأطفال بفاقوس، وتحويله بعد ذلك بإشراف الدكتور سامح إسكندر مدير إدارة الأمومة والطفولة بالمديرية، والدكتور محمد الأنور بفاقوس لمستشفي خاص بفاقوس قريبة من دار الإيواء، والذي قدمت له الخدمة الطبية مجاناً لمدة ٧ أيام، ثم نقله للعناية المركزة للأطفال بالقنايات.

قدم وكيل الوزارة الشكر لإدارة المستشفى الخاصة بفاقوس، وللأطباء المذكورين للإهتمام البالغ بالطفل، وأيضاً الشكر للقائمين على تقديم الخدمة الطبية له بمستشفى القنايات المركزي، والروح الطيبة للفريق الطبي الذي قام بالاحتفال أيضا بعيد ميلاد لطفل داخل العناية المركزة للأطفال.