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فرمان كارتيرون بشأن تجديد التعاقد مع عبدالله جمعة

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فرمان كارتيرون بشأن تجديد التعاقد مع عبدالله جمعة فرمان كارتيرون بشأن تجديد التعاقد مع عبدالله جمعة

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طلب الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ، من مسؤولي القلعة البيضاء، ضرورة تجديد عقد عبد الله جمعة، الذى ينتهي فى الموسم المقبل.

وجاء قرار المدير الفني الفرنسي وذلك بعد جلسة الصلح التى عقدها مع اللاعب خلال الساعات الماضية، والتي تم خلالها تقريب وجهات النظر وإزالة سوء التفاهم بين الطرفين.

وكان كارتيرون، قام بمعاقبة اللاعب في الأيام الماضية على خلفية عدم إلتزامه بتعليمات الجهاز الفني وهو ما دفع اللاعب لطلب الاجتماع مع المدرب عقب مباراة أسوان الماضية من أجل توضيح الموقف بشكل كامل والتأكيد على انضباطه ورغبته في العودة والمشاركة من جديد مع الفريق.

يذكر أن الزمالك يستعد لخوض مباراة المقاصة، المقرر إقامتها الإثنين المقبل، على استاد ضمن مباريات الجولة السابعة والعشرون من مسابقة الدوري الممتاز.

المصرى اليوم

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