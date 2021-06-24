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نقيب الإعلاميين يشارك في تقييم مشاريع تخرج كلية البنات بجامعة عين شمس    

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نقيب الإعلاميين يشارك في تقييم مشاريع تخرج كلية البنات بجامعة عين شمس     نقيب الإعلاميين يشارك في تقييم مشاريع تخرج كلية البنات بجامعة عين شمس    

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شارك النائب الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ في مناقشة مشاريع تخرج شعبة الاعلام كلية البنات جامعة عين شمس بحضور كوكبة من الإعلاميين والاكاديميين حيث ناقش الحضور مشروعات التخرج الخاصة بطالبات الشعبة والتي انقسمت إلى أربعة مشاريع للاذاعة بعنوان شمس جديد ورياح الغرب وحكاية شعب ومؤنث غير سالب.

كما اشتملت المناقشة على 3 مشاريع لقسم التلفزيون وهي: مشاعر أون لاين، وحياة، وخطوة نور، فيما تتمثل مشروع تخرج طالبات الصحافة في تصميم موقع إلكتروني بعنوان «بنات عين شمس».

وأكد الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين أنه سعيد بمشاركة هذة الكوكبة من الإعلاميين في مناقشة مشاريع تخرج شعبة الاعلام في كلية البنات جامعة عين شمس وأثني على التطور الذي حدث في كثير من مجالات الاعلام المختلفة وبما يتوافق مع متطلبات سوق العمل وثورة الاتصال، التي تساهم بشكل كبير في رفع الكفاءة المهنية لخريجي الكلية.

وأعرب سعدة عن سعادة لما وجده بالصرح العلمي الكبير وبما قدمته الخريجات من مشاريع متميزة.

المصرى اليوم

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