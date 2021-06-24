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وزير السياحة يلتقي وزيرة الدولة بـ«الخارجية الألمانية»

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وزير السياحة يلتقي وزيرة الدولة بـ«الخارجية الألمانية» وزير السياحة يلتقي وزيرة الدولة بـ«الخارجية الألمانية»

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استكمالا للقاءات الرسمية التي يجريها الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار خلال زيارته الحالية للعاصمة الألمانية برلين، التقى الوزير Michelle Münteffering وزيرة الدولة بوزارة الخارجية الألمانية، لمناقشة تعزيز سبل التعاون بين وألمانيا في مجال العمل الأثري.

خلال اللقاء تطرق الحديث عن التعاون الأثري الوثيق بين البلدين خاصة في ظل وجود العديد من البعثات الأثرية الألمانية العاملة بمصر، بالإضافة إلى المشروعات الأثرية المشتركة، التى من بينها مشروع المتحف الأتوني بمحافظة المنيا.

وخلال اللقاء تم الاتفاق على قيام لجنة أثرية علمية من ألمانيا بزيارة مصر قريبا لعقد اجتماعا تنسيقيا مع اللجنة المختصة بالمجلس الأعلى للآثار لمتابعة المضى قدما في أعمال مشروع المتحف الأتوني بمحافظة المنيا.

يذكر أن مصر وألمانيا كانتا وقعتا اتفاقية تعاون بين البلدين يقوم بموجبها الجانب الألماني بتمويل استكمال أعمال تأسيس المتحف الأتوني بمحافظة المنيا بمقدار 2 مليون يورو كمرحلة أولى والتي أقرها البرلمان الألمانى البوندستاج من إجمالي تمويل يمكن أن يصل إلى 10 ملايين يورو.

المصرى اليوم

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