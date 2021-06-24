البحرين تعلن استعدادها للعمل مع قطر بشأن السيطرة على المجال الجوي

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أعلن المتحدث باسم الحكومة البحرينية، أن بلاده مستعدة للعمل مع قطر من أجل السيطرة على مجالها الجوي.

وأفادت وكالة «رويترز»، بأن تصريحات المتحدث باسم الحكومة، تعتبر مؤشرا على التقارب بين البلدين.

ونقلت عن المتحدث قوله: «مجلس إيكاو دعا البحرين وقطر فضلا عن دول معنية بالمنطقة، للقيام بالمزيد من العمل المشترك، استنادا إلى اقتراح من قطر بتعديل ترتيبات المجال الجوي الحالية».

وتابع أن «البحرين ملتزمة بعملية بحث الترتيبات الملائمة تحت إشراف رئيس إيكاو وستتعاون عن كثب مع مكتب الرئيس وإيكاو والدول المجاورة، ومنها قطر، للتوصل إلى حل متفق عليه».