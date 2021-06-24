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إسلام إمام يستعد لتقديم 10 مسرحيات ميوزيكال: رؤية جديدة لم تقدم على خشبة المسرح

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إسلام إمام يستعد لتقديم 10 مسرحيات ميوزيكال: رؤية جديدة لم تقدم على خشبة المسرح إسلام إمام يستعد لتقديم 10 مسرحيات ميوزيكال: رؤية جديدة لم تقدم على خشبة المسرح

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قال المخرج إسلام إمام إنه يستعد حاليًا لتقديم 10 مسرحيات ميوزيكال شو مع الباتروس، مشيرًا إلى أنه بدأ في التحضير لـ6 مسرحيات، وجرى التعاقد مع أبطالهم ويجري حاليًا استكمال الترشيحات لبقيه المسرحيات.

وأضاف إمام في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»: «المسرحيات هي ميوزيكال شو وميوزيكال كوميدي تعتمد على تقنيات حديثه في تقديمها على خشبه المسرح من انيميشن و3d فالاساس في العمل هو تقديم المسرحيات برؤيه جديده لم تقدم على خشبه المسرح من قبل نعتمد فيها على عنصر الاخبار وجذب المشاهد، فالمسرحيات تتراوح مدتها من ساعه ونصف إلى الساعتين فهي ليست مسرحيات صغيره

وتابع شكل عرض المسرحيات سيكون كالتالي كل ثلاثه ايام مسرحيه جديده ضمن الـ10 على ان تعرض كل مسرحيه في موسم بعد ذلك وتم التعاقد مع كل من لبطولة المسرحيات بيومي فواد سامح حسين وسهر الصايغ وهاني رمزي ومي سليم وشيري عادل وخالد سليم ومحمود الليثي مصطفي حجاج وصابر الرباعي على ان يظهر المطربين في المسرحيات بشكل غنائي وليس كممثلين وخالد انور، فكل منهم هو بطل مسرحيه سيتم عرضها داخل وخارجها

وعن موعد عرضها قال اسلام امام: حتي الان نقوم بعمل بروفات ترابيزة لأبطال المسرحيات للاستعداد لعرضها ولكن لم يتم تحديد موعد للعرض فحتي الان عدد المسرحيات التي سيتم تقديمها هما ٢٠ مسرحيه سأخرج منها 10 مسرحيات وسيخرج الـ10 الأخريات محمد قبيلي «، وحاليًا الشركة المنتجة تقوم باختيار المسارح التي سيعرض عليها الاعمال فانا حاليا قمت بتجهيز ٦ اعمال أصبحوا جاهزين من الـ10 مسرحيات.

وعن مدى التجهيزات الخاصة بعروض الميوزيكال شو أكد أن الشركة المنتجة أصبح لديها هدف هو تقديم العروض الغنائية بشكل قوي لم تبخل على أي تجهيزات خاصه بالأعمال.

المصرى اليوم

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