أخبار عاجلة

"الشؤون الإسلامية" تُكمل فرش مسجدَيْ نمرة بعرفات والمشعر الحرام بمزدلفة -
صورة تاريخية عمرها ٥٠ عامًا تجمع الراحلين الملك فيصل والسلطان قابوس -
طيران "أديل" يضيف الباحة وبيشة لشبكته ويستأنف رحلات الدمام والطائف -
السعودية وعمان.. توجه لتعزيز العلاقات الاقتصادية وتفعيل الفرص الاستثمارية ورؤيتي البلدين -
أقوى مراجعات ليلة الامتحان للثانوية العامة في الألماني الجزء الأول -
لمن تبتسم الأميرة الأوروبية.. تعرف على تشكيل إيطاليا المتوقع فى نهائي يورو 2020 -
الزمالك يحيى ذكرى الغزال: مسيرة ذهبية مع الابيض -
تعرف على التشكيل المتوقع لمصر المقاصة أمام الأهلى الليلة -
تحديد موعد سموحة وبيراميدز في كأس مصر -
محافظ المنيا يتابع سير امتحانات الثانوية العامة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

اختتام منافسات بطولتي الاتحاد لرماية الأطباق "سكيت وتراب"

Print
أقيمت منافساتها من 20 إلى 24 يونيو الجاري لفئة الممتاز

اختتام منافسات بطولتي الاتحاد لرماية الأطباق

اختتمت، اليوم، منافسات بطولتي الاتحاد لرماية الأطباق "سكيت وتراب"، والاتحاد المرحلة الثانية للرماية أسلحة ضغط الهواء "بندقية ومسدس"، 10م، والتي أقيمت منافساتها خلال الفترة من 20 وحتى 24 يونيو الجاري، لفئة الممتاز بتتويج الفائزين، على ميادين الرماية بمدينة تدريب الأمن العام بمنطقة الرياض.

جاءت نتائج البطولة في منافسات الأطباق "سكيت"، بحصول الرامي سعيد مقبل المطيري على المركز الأول والميدالية الذهبية وكأس البطولة.

وحصل الرامي حاتم مرضي الشمري على المركز الثاني والميدالية الفضية، وكسر رقمه الشخصي.

وجاء الرامي محمد سعود الخمشي في المركز الثالث والميدالية البرونزية وكسر رقمه الشخصي.

وفي منافسات الأطباق "تراب"، حصل الرامي دليم جابر القحطاني على المركز الأول والميدالية الذهبية وكأس البطولة.

وحصل الرامي محمد منصور الشريدة على المركز الثاني والميدالية الفضية وجاء الرامي فهد ماكن المطيري في المركز الثالث والميدالية البرونزية.

وفي منافسات ضغط الهواء "بندقية" حصل الرامي مسفر عبود العماري على المركز الأول والميدالية الذهبية وكأس البطولة، وكسر رقم المملكة بتحقيقه رقم 625.3 .

وحصل الرامي حسين غويلي الحربي على المركز الثاني والميدالية الفضية وجاء الرامي بدر تركي العتيبي في المركز الثالث والميدالية البرونزية.

وفي منافسات ضغط الهواء "مسدس"، حصل الرامي عطا الله نداء العنزي على المركز الأول والميدالية الذهبية وكأس البطولة.

وحصل الرامي سفر محمد الدوسري على المركز الثاني والميدالية الفضية. وجاء الرامي محمد فهد الهلالي في المركز الثالث والميدالية البرونزية.

وتوج الفائزين في البطولة رئيس الاتحاد الأمير سعود بن خالد بن عبدالله آل سعود، وبحضور المدير التنفيذي للاتحاد، أحمد منصور الشهراني، ورئيس لجنة الحكام بالاتحاد الحكم الدولي، محمد مغرم العسيري.

كما تم خلال مراسم التتويج تكريم الحكام المشاركين في إدارة وتنظيم منافسات البطولتين من قبل سمو رئيس الاتحاد.

وصرح رئيس الاتحاد، بأن البطولتين تأتيان ضمن روزنامة نشاط الاتحاد للربع الثاني من الموسم الرياضي 2021، وقد أتت بثمارها من خلال المنافسة الشريفة بين أبطال الوطن وتحقيق النتائج والأرقام الإيجابية والمبشرة بأن القادم أجمل بإذن الله، في ظل الدعم والاهتمام الكبير الذي يلقاه الجانب الرياضي من القيادة الرشيدة - حفظها الله - وبمتابعة وحرص دائم من وزير الرياضة، لتحقيق القفزات الكبيرة للنهوض برياضة وطننا الغالي، وصولاً للمنصات الدولية في المستقبل القريب، بمشيئة الله.

اختتام منافسات بطولتي الاتحاد لرماية الأطباق

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"الشؤون الإسلامية" تُكمل فرش مسجدَيْ نمرة بعرفات والمشعر الحرام بمزدلفة

"الشؤون الإسلامية" تُكمل فرش مسجدَيْ نمرة بعرفات والمشعر الحرام بمزدلفة

صورة تاريخية عمرها ٥٠ عامًا تجمع الراحلين الملك فيصل والسلطان قابوس

صورة تاريخية عمرها ٥٠ عامًا تجمع الراحلين الملك فيصل والسلطان قابوس

طيران "أديل" يضيف الباحة وبيشة لشبكته ويستأنف رحلات الدمام والطائف

طيران "أديل" يضيف الباحة وبيشة لشبكته ويستأنف رحلات الدمام والطائف

السعودية وعمان.. توجه لتعزيز العلاقات الاقتصادية وتفعيل الفرص الاستثمارية ورؤيتي البلدين

السعودية وعمان.. توجه لتعزيز العلاقات الاقتصادية وتفعيل الفرص الاستثمارية ورؤيتي البلدين