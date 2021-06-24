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"البيئة" توقّع مذكرة مع "التعاونية للفراولة" بالقصيم لتثقيف المزارعين

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"البيئة" توقّع مذكرة مع "التعاونية للفراولة" بالقصيم لتثقيف المزارعين "البيئة" توقّع مذكرة مع "التعاونية للفراولة" بالقصيم لتثقيف المزارعين
من خلال عقد ورش عمل وإعداد وبث عدد من المواد الإعلامية والتوعوية

وقعت وزارة البيئة والمياه والزراعة مذكرة تفاهم مع الجمعية التعاونية للفراولة والفواكه بمحافظة البكيرية بمنطقة القصيم لدعم الشراكات الناجحة بين القطاعين العام والخاص.

وتهدف الاتفاقية إلى فتح آفاق جديدة للتعاون والتفاهم المشترك بين الطرفين للعمل على تثقيف وإرشاد المزارعين من خلال عقد ورش عمل، وإعداد وبث عدد من المواد الإعلامية والتوعوية التي تتضمن: "مقاطع مرئية، وموشن، وإنفوجرافيك"، وتقدم من خلالها رسائل إرشادية هادفة للمزارعين لتوعيتهم بأهداف رؤية المملكة 2030، وتعريفهم الممارسات الزراعية الجيدة لتحقيق زراعة ناجحة ومتطورة.

ويعمل الطرفان من خلال المذكرة على تقديم الحلول المناسبة للمشاكل والصعوبات التي تواجه المزارعين في المجال الزراعي؛ حيث اتفق الطرفان على أن تتولّى الجمعية الإعداد والتجهيز لهذه الورش واللقطات الإرشادية بالشكل الذي يتفق مع النظم واللوائح المعمول بها داخل الوزارة، ويتماشى مع شروط النشر على حسابات المنصة الإرشادية الزراعية على مواقع التواصل الاجتماعي.

واتفق الطرفان على نشر الفعاليات واللقطات الإرشادية على حسابات المنصة الإرشادية الزراعية لتعميم الفائدة منها على جميع مزارعي المملكة، ومتابعي حسابات المنصة من دول العالم كافة، طوال مدة تنفيذ المذكرة التي تمتدّ سنة هجرية كاملة تبدأ من تاريخ التوقيع.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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