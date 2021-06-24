أخبار عاجلة

"الشؤون الإسلامية" تُكمل فرش مسجدَيْ نمرة بعرفات والمشعر الحرام بمزدلفة -
صورة تاريخية عمرها ٥٠ عامًا تجمع الراحلين الملك فيصل والسلطان قابوس -
طيران "أديل" يضيف الباحة وبيشة لشبكته ويستأنف رحلات الدمام والطائف -
السعودية وعمان.. توجه لتعزيز العلاقات الاقتصادية وتفعيل الفرص الاستثمارية ورؤيتي البلدين -
أقوى مراجعات ليلة الامتحان للثانوية العامة في الألماني الجزء الأول -
لمن تبتسم الأميرة الأوروبية.. تعرف على تشكيل إيطاليا المتوقع فى نهائي يورو 2020 -
الزمالك يحيى ذكرى الغزال: مسيرة ذهبية مع الابيض -
تعرف على التشكيل المتوقع لمصر المقاصة أمام الأهلى الليلة -
تحديد موعد سموحة وبيراميدز في كأس مصر -
محافظ المنيا يتابع سير امتحانات الثانوية العامة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"أم القرى": تدشين مبادرة الإشراف المهني لاستثمار الطاقات المعرفية

Print
وقّعت عدة اتفاقيات في مجالات قطاع الأعمال والتنفيذ مطلع العام المقبل

دشَّنت وكالة جامعة أم القرى للشؤون التعليمية مبادرة الإشراف المهني ضمن ورشة عمل "مخرجات جامعة أم القرى بين الواقع والتطلعات" التي نظمتها أمس الأول بقاعة الملك سعود بالعابدية.

وتأتي هذه الخطوة من جانب الجامعة لتسارع خُطاها في دعم برنامج تنمية الموارد البشرية المنبثق من رؤية المملكة 2030، ومواكبة التطورات المهنية ببرامج تأهيل وتدريب متزامنة مع المرحلة الدراسية، من خلال عقد اتفاقيات مع جهات حكومية وعدد من الشركات في القطاع الخاص.

وأكَّد وكيل الجامعة للشؤون التعليمية د. عامر الزائدي أن الجامعة شرعت في توقيع عدة اتفاقيات لحجز مقاعد ثابتة للإشراف المهني في المجالات المهنية المختلفة والمرغوبة في قطاع الأعمال، لتبدأ تنفيذ المبادرة مطلع العام الجامعي القادم، لاستثمار الطاقة المعرفية لدى الطالب، وزيادة فرص حصوله على وظيفة من جهة الإشراف المهني أو من جهة أخرى.

وأوضح د. الزائدي أن البرنامج يسهم في مواكبة التسارع المطرد للتطور المهنيِ من خلال تقليص سنة دراسية من مسيرة الطالب بعدما كانت مخصصة لدورات تهيئة لسوق العمل، من خلال تطبيق ما تتم دراسته ضمن بيئة العمل؛ مما يعين على تخفيض تكاليف تأهيل خريجي الجامعات باعتبارهم مؤهّلين خلال دراستهم؛ مما يزيد نسبة توظيف طلبة الجامعة خلال 6 أشهر من تخرجهم.

وقال: "تستهدف المبادرة طلبة الجامعة في السنة الثانية لمرحلة البكالوريوس، وفق معايير محددة للترشيح؛ منها: ارتفاع المعدل التراكمي، واجتياز المقررات الدراسية دون رسوب، وتستمر فترة الإشراف حتى تخرج الطالب من الجامعة؛ حيث يلتقي فيها مع المشرف المهني بشكل دوري ويشارك في مهام العمل والتدريب الصيفي، ليصبح مستعدًّا للانخراط في بيئة العمل مع أول يوم بعد تخرجه"، مثمنًا دعم رئيس الجامعة أ.د. معدي بن محمد آل مذهب، واهتمامه بمخرجات الجامعة وتطوير مهارات الطلبة وتمكينهم من المنافسة عالميًّا، بما يوائم خطط وزارة التعليم وأهداف برنامج تنمية القدرات البشرية.

وجرى خلال تدشين المبادرة توقيع ثلاث اتفاقيات مبرمة بين كلية الحاسب الآلي ونُظُم المعلومات وشركات من القطاع الخاص، بشأن تعزيز أهداف الإشراف المهني، وتحقيق المكتسبات المعرفية اللازمة لتأهيل الطالب مهنيًّا بما يوائم خطط الجامعة وتطلُّعاتها.

ووقّع الاتفاقيات من جانب الجامعة: عميد كلية الحاسب الآلي ونُظُم المعلومات د. سعود العتيبي؛ أُولاها مع شركة رؤية الخبراء للاستشارات يمثِّلها د. باسم ظفر، والثانية مع شركة الحلول التقنية المتكاملة يمثلها أ. عدنان شفي، فيما أبرمت الاتفاقية الثالثة مع شركة تكنولوجيا الابتكارات العالمية يمثِّلها م. محمد الخليدي، كما قدمت بعض الجهات المشاركة في التدشين مبادرات لتدريب الطلبة؛ منها وزارة الحرس الوطني بالقطاع الغربي، وشركة مايكروسوفت، وشركة موبايلي، وسيعلن عن تفاصيلها لاحقًا.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"الشؤون الإسلامية" تُكمل فرش مسجدَيْ نمرة بعرفات والمشعر الحرام بمزدلفة

"الشؤون الإسلامية" تُكمل فرش مسجدَيْ نمرة بعرفات والمشعر الحرام بمزدلفة

صورة تاريخية عمرها ٥٠ عامًا تجمع الراحلين الملك فيصل والسلطان قابوس

صورة تاريخية عمرها ٥٠ عامًا تجمع الراحلين الملك فيصل والسلطان قابوس

طيران "أديل" يضيف الباحة وبيشة لشبكته ويستأنف رحلات الدمام والطائف

طيران "أديل" يضيف الباحة وبيشة لشبكته ويستأنف رحلات الدمام والطائف

السعودية وعمان.. توجه لتعزيز العلاقات الاقتصادية وتفعيل الفرص الاستثمارية ورؤيتي البلدين

السعودية وعمان.. توجه لتعزيز العلاقات الاقتصادية وتفعيل الفرص الاستثمارية ورؤيتي البلدين