بعد فيلم 321 أكشن.. إٍسلام أفرو ينتهي من تصوير كليب «كيرلي» في دبي

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انتهى مغني الراب إسلام أفرو من تصوير آخر مشاهد أغنيته المصورة الجديدة «كشة» في دبي، المقرر ظهورها بشكل فيديو كليب خلال أيام.

ويناقش أفرو خلال الأغنية أزمة التنمر من ناحية السخرية المتواصلة من الشخص صاحب الشعر «الكيرلي» أو «المنعكش بالعامية المصرية»، وهو سبب اختيار اسم «كشة» للأغنية وهو ما يعني «نعكشة» باللهجة الخليجية، ويجمع خلالها بين خفة الدم مع الجدية في طرح فكرة أن كل شخص حر في اختيار شكله والاستايل الخاص به وحتى لو كان الشعر لا ينال إعجاب الناس.

كما يعد الكليب الجديد أجدد تجارب إسلام أفرو الغنائية في عالم غناء الراب ويقدمها بلونه «النيو سكول» أو الراب العربي الجديد، وتعيده للساحة بعد قرابة سنة عن آخر أغنياته «هوصل»، وتأتي في مستهل مشروع ألبومه الجديد، الذي يسعى لطرح أغنياته فرادى على فترات، ويتلوها بعمل غنائي مشترك مع مغني الراب التركي الشهير رايمان.

إسلام أفرو مغني راب وممثل وأحد مشاهير التيك توك في دبي بقاربة مليوني متابع، لمع نجمه من المنصة العالمية بكونه أحد مؤثري السوشيال ميديا الصاعدين في الإمارات، كما خاض مؤخرًا أولى تجاربه في عالم التمثيل بمشاركته في الفيلم السعودي «321 أكشن»، الذي قامت ببطولته الفنانة ميساء مغربي، كما وقع اختيار الفنان محمد رمضان عليه لتأدية تتر أغنية مسلسله الأخير «موسى» الذي عرض في الموسم الرمضاني الماضي، قبل أن يؤديها المغني مسلم.