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حورية فرغلي تستعد لتصوير مسلسل أيام وبنعيشها

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حورية فرغلي تستعد لتصوير مسلسل أيام وبنعيشها حورية فرغلي تستعد لتصوير مسلسل أيام وبنعيشها

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أكد المنتج صادق الصباح، بدء بروفات الترابيزة الخاصة بمسلسله الجديد الذين يحمل عنوان «أيام وبنعيشها» بطولة حورية فرغلي وشيري عادل ورياض الخولي وندى موسى، والمقرر تصويره بالكامل في العاصمة اللبنانية بيروت،وهو من تأليف سماح الحريري واخراج محمد أسامة.

وقال الصباح في تصريحات لـ «المصري اليوم» إن العمل اجتماعي يناقش العديد من القضايا الشائكة التي تواجه مجتمعاتنا في الفترة الأخيرة، في إطار يحقق المتعة والتشويق والإثارة.

وأضاف أن العمل يتكون من 45 حلقة، ومن المقرر البدء في تصوير أول مشاهده في الأسبوع الأخير من يوليو المقبل.

المصرى اليوم

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