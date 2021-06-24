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التقى الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، مع الدكتور طارق فتحي، الرئيس التنفيذي لصحة أبوظبي «شركة أبوظبي للخدمات الصحية» وذلك لبحث أوجه التعاون المشترك بين الهيئة وصحة أبوظبي في مجال تشارك الخبرات ورقمنة وإدارة وتشغيل المنشآت الطبية بجودة عالمية.

حيث تم الاتفاق على تنظيم ورش عمل مشتركة بين الهيئة وصحة أبوظبي لتشارك الخبرات المتعلقة بمجالات ضبط وتنظيم وتقديم الخدمات الصحية والتغطية الصحية الشاملة وخدمات التأمين الصحي الشامل، وكذلك الخبرات المتعلقة بإدارة التكنولوجيا الصحية وتطبيقاتها المختلفة في أبوظبي بما يسهم في استكمال جهود رقمنة الخدمات الصحية بالهيئة والتي تحسن من بيئة العمل لمقدمي الخدمة وتيسر حصول المواطنين على الخدمات الصحية بسهولة ويُسر.

كما دعا الدكتور أحمد السبكي، خلال اللقاء، رئيس صحة أبوظبي لحضور الملتقى السنوي للهيئة العامة للرعاية الصحية والمزمع عقده يوم 26 من نوفمبر القادم، لاستعراض عامان من الإنجازات للهيئة الخاصة بتوفير الخدمات الصحية على أعلى مستوى من الجودة والتميز الإكلينيكي والخدمي للمتعاملين، واستعراض مشروعات التعاون التي تتم مع الجهات الصحية الأخرى ومنها صحة أبوظبي باعتبارها أحد شركاء النجاح، وكذلك استعراض ما تبذله الهيئة من جهد في استحداث وزيادة الخدمات الطبية المتقدمة وضم كوادر بشرية هائلة والتطوير الدائم لمنشآتها وتجهيزاتها بأحدث التجهيزات الطبية التي تساعد على علاج المرضى وفقًا لأحدث الإرشادات والبروتوكولات العلاجية المعتمدة دوليًا لإحداث المزيد والمزيد من التطور في مجال تقديم الخدمات الطبية والعلاجية بمصر.

وفي نهاية اللقاء أهدى الدكتور أحمد السبكي درع الهيئة العامة للرعاية الصحية لرئيس صحة أبوظبي، موجهًا الشكر إليه على حفاوة استقباله وجهوده وتشاركه مع الهيئة العامة للرعاية الصحية خلال الفترات المستقبلية القادمة لإحداث المزيد من التقدم في مجال الرعاية الصحية وتحقيق الطموحات الهادفة إلى إنشاء شبكة رعاية صحية حديثة ومتطورة ومؤهلة لتلبية كافة احتياجات المجتمع الطبية خلال الأعوام القادمة وما بعدها، بما يسهم في نمو القطاع الصحي بمصر وفقًا لأهداف رؤية مصر للتنمية الشاملة المستدامة 2030.

كما أشاد رئيس صحة أبوظبي بالتطور الهائل الذي يشهده المجال الصحي في مصر وإعادة بناء وحوكمة النظام الصحي المصري وفقًا للنظم الصحية العالمية، مشيرًا إلى أن وجود هيئة مسئولة عن تقديم وضبط وتنظيم تقديم الخدمات الصحية هو أمر كان منتظر حدوثه للنهوض بالمنظومة الصحية في مصر لأنه يعالج مشكلات عديدة متعلقة بتفتيت الخدمات، وأكد رئيس صحة أبوظبي أن هناك قفزات كبرى تحدث حاليًا في المنظومة الصحية بمصر من خلال الخدمات التي توفرها الهيئة العامة للرعاية الصحية لتوفير الخدمات الصحية بأعلى مستويات الجودة العالمية لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد وكافة المتعاملين، متوقعًا أن ذلك سيؤدي إلى تطور عالمي في المجال الصحي وفي مجال تقديم الخدمات والرعاية الصحية بمصر والمنطقة العربية.

يأتي هذا اللقاء، ضمن برنامج مشاركة الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، فعاليات معرض ومؤتمر الصحة العربي (Arab Health) 2021، والمنعقد بمركز دبي التجاري العالمي، في الفترة من 21 وإلى 24 يونيو الجاري، والذي يحضره عدد من رؤساء هيئات الصحة في المنطقة العربية والشرق الأوسط ودول العالم الأفريقية والآسيوية والولايات المتحدة، لتسليط الضوء على أهم التقنيات والابتكارات والتطورات في مجال الرعاية والتكنولوجيا الصحية عالميًا.