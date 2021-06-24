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ضبط 1700 عبوة دوائية داخل محل يستخدم «صيدلية» دون ترخيص في سمسطا

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ضبط 1700 عبوة دوائية داخل محل يستخدم «صيدلية» دون ترخيص في سمسطا ضبط 1700 عبوة دوائية داخل محل يستخدم «صيدلية» دون ترخيص في سمسطا

شدد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف على استمرار الحملات التفتيشية على المنشآت الصحية على مستوى المحافظة ،مع ضرورة أن تمتد تلك الحملات للقرى والعزب،ومطالبا بتقرير دوري عن نتائج الحملات لتقييم الجهود المبذولة في هذا المجال الهام ،خاصة وأنه يتعلق بخدمة حيوية يقدمها قطاع خدمي في مقدمة أولويات الدولة، مشيرا إلى أن المحافظة تنفذ خطة رقابية في هذا الشأن تضم كافة الجهات المعنية وذات الصلة مع إتاحة نوافذ وقنوات عديدة لاستقبال مقترحات وشكاوى المواطنين التي تتعلق بالقطاع لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير عرضه الدكتور محمد يوسف عبدالخالق وكيل وزارة الصحة، وتضمن الإشارة إلى تكليف الدكتور أحمد بغدادي وكيل المديرية والدكتورة دعاء رمضان مدير إدارة الصيدلية بعمل حملة تفتيشية على الصيدليات ومخازن الأدوية بدائرة مركزومدينة سمسطا ،وذلك تحت إشراف الدكتورعبدالرحمن محمد مديرالتفتيش الصيدلي،وشارك في الحملة كل من:الدكتورعامر الريدي،الدكتورجورج أسكندر،الدكتور أمير مكرم،الدكتور مصطفى محمد مفتشي الصيدلية،العقيد د.محمد محفوظ رئيس مباحث ، الأستاذرضا عبداللطيف كبير مفتشي مباحث التموين، والرائد حسام الريدي رئيس مباحث شرطة سمسطا

حيث أسفرت الحملة عن ضبط محل يستخدم كصيدلية،وتبين وجود أحد الأشخاص يقوم على إدارته مزاولاً مهنة الصيدلية بدون ترخيص،وتم التحفظ على 1700 عبوة من الأدوية المختلفة، وقد تم تحرير محضر حمل رقم 8636 /جنح لسنة 2021، وإحالته لجهات التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الصدد.

المصرى اليوم

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