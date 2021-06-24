تنظيم ملتقى الاستثمار بأسوان بعنوان «أولويات الفرص الاستثمارية»

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تحت عنوان " أولويات الفرص الأستثمارية بأسوان " نظمت محافظة أسوان ملتقى الأستثمار برعاية اللواء أشرف عطيه محافظ أسوان وذلك لتنسيق الشراكة الأستراتيجية بين المحافظة مع الغرفة التجارية وجمعيات المستثمريين ورجال الأعمال بأسوان ، وأيضاً المستثمريين العرب ، بالإضافة إلى المؤسسات الاقتصادية وممثلى البرنامج الرئاسي .

وخلال الملتقى أستعرضت الدكتوره غاده أبو زيد نائب المحافظ الرؤية الإستراتيجية للإستثمار بالمحافظة والمزايا التنافسية للقطاعات ذات الأولوية، بجانب أهم الفرص الاستثمارية وذلك لتفعيل رؤية متكاملة للإستثمار من خلال الاستغلال الأمثل للثروات الطبيعية ، والإستفادة من المزايا النسبية والمقومات الاقتصادية في ظل وجود شبكة جديدة للطرق ، والتنوع في مصادر الطاقة ووفرتها، وبالتالي إنخفاض تكاليف الإنتاج ، لافتة إلى أن ذلك يتوازى مع قيام المحافظة بمنح تسهيلات وحوافز إستثمارية أتاحها قانون الإستثمار ، والذي يأتي في إطار توجهات الحكومة نحو تنمية محافظات صعيد مصر .

والجدير بالذكر بأن اللقاء شهد عرض العديد من الفرص الأستثمارية المتكاملة داخل محافظة أسوان ، والتى تشمل قطاعات الإسكان والمشروعات الترفيهية السياحية ، والإنتاج الحيواني والمراكز التجارية ، علاوة على مشروعات إستغلال الخامات المحجرية والتعدينية المتوافرة بإحتياطيات هائلة حيث حازت تلك الفرص على أهتمام المستثمرين وأبدوا رغبتهم في القيام بزيارات ميدانية لمواقع تلك الفرص لإستكشافها خلال بداية الشهر القادم لتحويلها إلى مشروعات حقيقة على أرض الواقع تساهم في توفير الألاف من فرص العمل .