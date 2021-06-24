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وفاة «محامي» ونجاة خفير نظامي سقطت بهما دراجة نارية في ترعة بشبين القناطر

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وفاة «محامي» ونجاة خفير نظامي سقطت بهما دراجة نارية في ترعة بشبين القناطر وفاة «محامي» ونجاة خفير نظامي سقطت بهما دراجة نارية في ترعة بشبين القناطر

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لقى محامى مصرعه غرقا في احدى الترع في شبين القناطر بينما نجا خفير نظامى اثناء استقلالهما دراجة نارية وسقطت بهما في الترعة ولقى الاول مصرعه وخرج الثانى من المياة باصابات خفيفة جراء السقوط وتم نقل الجثة لمستشفى شبين القناطر العام وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق

تلقى اللواء حاتم الحداد مدير مباحث القليوبية اخطارا من العميد ياسر منصور مدير شرطة المسطحات يفيد تلقى بلاغ بسقوط دراجة نارية يستقلها شخصان في ترعة بناحية كفر الور دائرة مركز شرطة شبين القناطر

انتقل على الفور المقدم محمد شديد رئيس مباحث المركز والرائد حسام الحسينى معاون المباحث وقوات الانقاذ وتبين سقوط دراجة نارية يستقلها محامى يدعى «محمود س م»28 سنه و«محمود م ا»41 سنة خفير نظامى ولقى الاول مصرعة بينما نجا الثانى وبة اصابات طفيفة من جراء سقوط الدراجة النارية

وتم نقل الجثة إلى المستشفى وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق

المصرى اليوم

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