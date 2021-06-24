ندوة تعريفية لمنظومة التأمين الصحي الشامل بمديرية التضامن الاجتماعى بالسويس

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واصل فريق الإعلام والتوعية من تنفيذ فعاليات الندوات التعريفية لمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة ، برعاية الدكتور إسماعيل الحفناوي وكيل وزارة الصحة بالسويس والدكتور محمد نشأت المنسق التنفيذي لمشروع التأمين الصحي الشامل بمحافظة السويس والإسماعيلية ، حيث عُقِدت اليوم فعاليات الندوة التعريفية بمقر مديرية التضامن الإجتماعى ، بحضور كل من الأستاذ مصطفى موسي عضو فريق الإعلام والتوعية والأستاذه نهله سامى مسئول رضاء المنتفعين بمشروع التأمين الصحي الشامل بالسويس وبمشاركة لفيف من مديري الإدارات بمديرية التضامن الإجتماعى.

وتناولت الندوة التعريفية ، شرح منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة ، وأهدافها وآليات عملها وماتوفره من رعاية وخدمات صحية متكاملة ذات جودة عالية للمواطنين دون تمييز ، وفي نهاية الندوة التعريفية فقد تم الرد علي جميع الإستفسارات حول المنظومة الجديدة ، فيما وقد تم التعريف بالفئات الغير قادرة وبالخط الساخن للإستفسارات .