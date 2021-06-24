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نجل شعبان عبد الرحيم: هناك أغانٍ لوالدي لم تري النور حتى الآن

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نجل شعبان عبد الرحيم: هناك أغانٍ لوالدي لم تري النور حتى الآن نجل شعبان عبد الرحيم: هناك أغانٍ لوالدي لم تري النور حتى الآن

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أكد المطرب عصام شعبان عبدالرحيم، نجل الراحل شعبان عبدالرحيم، أن والده قام بتسجيل تكثر من أغنية لم تري النور وأنه يعمل عليها حاليًا، والمقرّر أن تخرج للنور تباعًا.

وقال في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم» إنه كذلك سوف يقوم بأحياء أغانٍ والده بإعادة توزيعها بطريقة مختلفة تتسق والموسيقى، التي يستمتع لها الأجيال الجديدة، خاصةً أن الإرث يتضمن أغاني تحمل معاني مهمة وتناقش العديد من القضايا.

وتابع: «والدي قبل وفاته كان يعلم أن الجميع سوف يتخلو عنا بعد رحيله، وهو ما حدث بالفعل فكم من الشخصيات المقربة لوالدي غدرت بنا وشاهدنا منها ما لم نكن نتوقعه.

المصرى اليوم

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