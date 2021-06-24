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خالد الجندي يحذر من حلف اليمين كذبًا

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خالد الجندي يحذر من حلف اليمين كذبًا خالد الجندي يحذر من حلف اليمين كذبًا

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حذّر الشيخ خالد الجندي من حلف اليمين كذبًا، مؤكدًا أن حلف اليمين يكون على نيّة المستحلف.

وقال الجندي خلال حلقة الخميس من برنامج «لعلهم يفقهون» المذاع على قناة «»، إن الإطلاق العام شئ والخاص شئ آخر وحين يتحدث الفقهاء يتحدثون عن الخاص، متابعًا أن الحلف يكون بنية من يقوم بالتحليف، والدليل على ذلك أن القاضي يُحلف الشاهد.

في سياق آخر، أكد الشيخ خالد الجندي أن الحكم لا يكون حكمًا إلا إذا ترتب عليه أثره، فمثلًا الأحكام المتوجبة على الوضوء هي استباحة الصلاة ومس المصحف والطواف بيت الله الحرام، مشيرًا إلى أن مس المصحف قضية اختلف فيها الآئمة الأربعة.

ولفت إلى أن القرآن في الماضي لم يكن يُطبع في مطابع بل كان هناك طرق لكتابته مثل جلد الماعز والحجر الجيري أو الجريد أو الرقاع وهو جلد الحيوان الكبير، وكانوا إبان عصر النبي صلى الله عليه وسلم يوقرون كتاب الله كتابة وقراءة ومسًا.

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