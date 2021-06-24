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تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح: يجب محاكمة قتلة نزار بنات

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تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح: يجب محاكمة قتلة نزار بنات تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح: يجب محاكمة قتلة نزار بنات

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أدان تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح جريمة اغتيال المناضل نزار بنات، الناشط السياسي والمرشح لعضوية المجلس التشريعي، التي ارتكبتها عصابات في الخليل فجر اليوم.

جاءت جريمة الاغتيال البشعة – وفق البيان الذي تلقت المصري اليوم نسخة منه- وسط حالة سُعارٍ من عصابات المقاطعة بحق نشطاء الرأي، بعد أن ضاقوا ذرعاً بكل صوتٍ معارض، وبعدما استسهلوا العبث بحياة المواطنين وهانت عليهم قيمةً الإنسان الفلسطيني وسط محاولاتهم المستميتة للبقاء في سلطةٍ تعيش تحت بساطير جنود الاحتلال.

ودعا تيار الاصلاح الديمقراطي في حركة فتح إلى تشكيل لجنة تحقيقٍ دولية، تبين بدقةٍ ظروف وملابسات اغتيال المغدور نزار بنات، وتحدد المسؤولين الذين أصدروا أمر اغتياله، والبدء بإجراءات محاكمتهم، ليدفعوا ثمن جريمتهم النكراء.

المصرى اليوم

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