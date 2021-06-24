أخبار عاجلة

"الشؤون الإسلامية" تُكمل فرش مسجدَيْ نمرة بعرفات والمشعر الحرام بمزدلفة -
صورة تاريخية عمرها ٥٠ عامًا تجمع الراحلين الملك فيصل والسلطان قابوس -
طيران "أديل" يضيف الباحة وبيشة لشبكته ويستأنف رحلات الدمام والطائف -
السعودية وعمان.. توجه لتعزيز العلاقات الاقتصادية وتفعيل الفرص الاستثمارية ورؤيتي البلدين -
أقوى مراجعات ليلة الامتحان للثانوية العامة في الألماني الجزء الأول -
لمن تبتسم الأميرة الأوروبية.. تعرف على تشكيل إيطاليا المتوقع فى نهائي يورو 2020 -
الزمالك يحيى ذكرى الغزال: مسيرة ذهبية مع الابيض -
تعرف على التشكيل المتوقع لمصر المقاصة أمام الأهلى الليلة -
تحديد موعد سموحة وبيراميدز في كأس مصر -
محافظ المنيا يتابع سير امتحانات الثانوية العامة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. المصرى اليوم

الولايات المتحدة تحظر استيراد مكونات ألواح الطاقة الشمسية من الصين

Print
الولايات المتحدة تحظر استيراد مكونات ألواح الطاقة الشمسية من الصين الولايات المتحدة تحظر استيراد مكونات ألواح الطاقة الشمسية من الصين

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الإدارة الأمريكية، اليوم الخميس، منع شركة صينية تعمل في مجال المكونات المستخدمة في صناعة الألواح الشمسية من دخول السوق الأمريكية.

وجاءت هذه الخطوة في إطار مساعي واشنطن للحد من التجارة مع الصين بسبب «الحملة القمعية ضد الأيغور والأقليات الأخرى»، وفق ما نقلته وكالة «أسوشيتد برس».

وبموجب القرار الجديد، ستوقف الجمارك الأمريكية على الفور الشحنات القادمة من شركة «هوشين سيليكون إندستريز» والشركات التابعة لها.

كما ستضيف وزارة التجارة ست شركات صينية مرتبطة بصناعة المواد الخام ومكونات صناعة الطاقة الشمسية في منطقة شينجيانج إلى قائمة الكيانات الممنوعة من الوصول إلى السوق الأمريكية، وفقا لبيان الإدارة الذي تضمن القيود الجديدة.

وقال البيت الأبيض في بيان إن «هذه الإجراءات تظهر مدى التزامنا بفرض تكاليف إضافية على جمهورية الصين الشعبية لتبنيها ممارسات العمل القسري القاسية وغير الإنسانية، وضمان التزام بكين بقواعد التجارة العادلة كجزء من النظام الدولي القائم على القوانين».

وتنفي الصين مزاعم العمل القسري في إقليم شينجيانج أو في أي مكان آخر، ورفضت بشدة التقارير التي تحدثت عن احتجاز أبناء أقلية الأيغور والأقليات الأخرى في ظل ظروف قاسية وتعرضهم للتلقين العقائدي والمراقبة المكثفة التي تهدف إلى إجبارهم على الاندماج في ثقافة الهان المهيمنة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
رئيس جامعة بني سويف: نساند أبنائنا الطلاب في كل الأزمات

رئيس جامعة بني سويف: نساند أبنائنا الطلاب في كل الأزمات

لورد بريطانى: جماعة الإخوان لديها أجندة خبيثة وهدفها التجييش من أجل الخلافة

لورد بريطانى: جماعة الإخوان لديها أجندة خبيثة وهدفها التجييش من أجل الخلافة

نقص مياه الرى يهدد 1000 فدان بالجفاف والبوار بقرية الحميدات بإسنا جنوب الأقصر

نقص مياه الرى يهدد 1000 فدان بالجفاف والبوار بقرية الحميدات بإسنا جنوب الأقصر

إصابة ربة منزل وطفليها سقط عليهم سور السكة الحديد في الخانكة

إصابة ربة منزل وطفليها سقط عليهم سور السكة الحديد في الخانكة