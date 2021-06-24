تفاصيل حالة الطقس غدًا الجمعة .. شديد الحرارة على القاهرة والصعيد

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تتوقع هيئة الأرصاد الجوية ارتفاع درجات الحرارة غدًا على معظم الأنحاء، ويكون الطقس شديد الحرارة على القاهرة الكبري وجنوب البلاد، حسب تقرير حالة الطقس غدًا، وتكون درجة الحرارة الأعلي في مصر غدًا 43 درجة في الصعيد.

تكون توقعات الطقس غدًا وجود طقس شديد الحرارة على القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد والوجه البحري نهارًا، ومائل للحرارة على السواحل الشمالية.

ويكون الطقس لطيف خلال ساعات الليل على القاهرة الكبري وشمال الصعيد والوجه البحري والسواحل الشمالية، ويكون الطقس معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

تتوقع الأرصاد الجوية أن يكون حالة البحر المتوسط معتدل والموج من مترين إلا ربع إلي مترين وربع والرياح من شمالية غربية إلي جنوبية غربية، وتكون حالة البحر الأحمر من معتدلة ومضطربة وارتفاع الموج بين مترين و3 أمتار واتجاه الرياح شمالي غربي.

وتنشط الرياح على القاهرة الكبرى وجنوب سيناء والسواحل الغربية وجنوب البلاد، تكون الرياح شمالية غربية على جميع الأنحاء تتراوح سرعتها بين 15 و20 عقدة.

تكون الرطوبة النسبية المتوقعة غدًا كما يلي:

السواحل الشمالية 90-40.

القاهرة الكبري 70-25.

شمال الصعيد 30-25.

جنوب الصعيد 25-15.

درجات الحرارة المتوقعة في مصر غدًا الجمعة

تتوقع الأرصاد الجوية أن تتراوح درجات الحرارة العظمي في مصر غدًا بين 43 درجة في إدفو و30 درجة في مطروح وبلطيم.

وتكون درجات الحرارة في القاهرة غدًا 36-24، بينما تكون درجات الحرارة في الإسكندرية 31-22، ويتوقع أن تكون في باقى المدن كما يلي: طنطا 35-22، دمنهور 33-21، مطروح 30-21، شبين الكوم 35-22، دمياط 31-22، بورسعيد 31-23، السلوم 34-20، المنصورة 35-22، بلطيم 30-21، رفح 31-20، سيوة 40-24، السويس 36-22، الزقازيق 36-24، الإسماعيلية 36-21 درجة.

وتكون درجات الحرارة غدًا كما يلي: إدفو 43-26، أبوسمبل 42-25، أسوان 42-26، الوادي الجديد 42-26، الأقصر 42-25، قنا 40-25، أسيوط 38-24، سوهاج 40-24، الفيوم 37-22، بني سويف 37-23، المنيا 38-23، الغردقة 39-27، شلاتين 36-26، شرم الشيخ 38-28، حلايب 34-28، الطور 34-24، العريش 32-23 درجة.

وتكون درجات الحرارة المحسوسة في الأماكن شديدة الحرارة كما يلي: أسوان والأقصر وإدفو وأبوسمبل والوادي الجديد 43 درجة، وبينما تكون 41 درجة في سوهاج وسيوة وقنا، وتكون 40 درجة في الغردقة وشرم الشيخ 40 درجة.