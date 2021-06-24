القادسية الكويتي يتعاقد مع مدرب الإسماعيلي السابق

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أعلنت إدارة نادي القادسية الكويتي عن التعاقد مع المدرب الجزائري خير الدين مضوي لتولي الإدارة الفنية للفريق الأول خلال الفترة المقبلة.

وجاء التعاقد مع مضوي بعد أيام قليلة من تركه تدريب فريق مولودية وهران الذي يخوض منافسات بطولة الرابطة المحترفة الجزائرية الأولى.

ويمتلك خير الدين مضوي عدة تجارب عربية مميزة يأتي في مقدمتها وفاق سطيف الجزائري في 4 ولايات والنجم الساحلي التونسي والإسماعيلي المصري، بالإضافة إلى الخليج والشعلة والوحدة.

وكان مضوي قد تقدم باستقالته من تدريب الدروايش في عام 2018 بعد سلسلة نتائج سلبية كان أبرزها الخسارة من سموحة بثلاثة أهداف مقابل هدف، والهزيمة من طلائع الجيش بثلاثية نظيفة.