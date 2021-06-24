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«بنت ».. وفد فتيات يدعمون مرضى السرطان بمستشفى «أورام الأقصر»

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«بنت مصر».. وفد فتيات يدعمون مرضى السرطان بمستشفى «أورام الأقصر» «بنت ».. وفد فتيات يدعمون مرضى السرطان بمستشفى «أورام الأقصر»

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استمراراً لسلسلة الزيارات الداعمة لمرضى السرطان في مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان بمحافظة الأقصر، إستقبلت المستشفى وفد «بنت » الذي يضم مجموعة من الفتيات والكوادر الشبابية المؤثرة في صعيد مصر، للمساهمة في دعم المرضى داخل أقسام المستشفى المختلفة .

وتم تنظيم زيارات لوفد فريق «بنت مصر» داخل الأقسام المختلفة بالمستشفى لشرح ماكينة العمل اليومية في أقسام العلاج الكيماوي والعلاج الإشعاعى وغرف علاج اليوم الواحد والمعمل الباثولوجى وبنك الدم وغرف العمليات والرعاية المركزة وغيرها، وقدم لهم أطباء المستشفى شرح وافى لسلسلة النجاحات في دعم عشرات الآلاف من مرضى الصعيد بالمجان تماماً .

كما رافق فريق العلاقات العامة بالمستشىف وفد «بنت مصر» في جولة بمستشفى شفاء الأورمان لسرطان الأطفال أول صرح طبي في جنوب الصعيد لعلاج سرطان الأطفال، وأبدوا إعجابهم الكبير بالتجهيزات التي تضاهى المستشفيات العالمية داخل المستشفى الجديدة، وقاموا بتوزيع الهدايا والألعاب على الأطفال داخلها .

وفى هذا الصدد يقول، محمود فؤاد المدير التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان، أن الصعيد لديه العشرات من القامات النسائية في مختلف المجالات وزيارة وفد «بنت مصر» يؤكد على أن الجميع يحمل على عاقته معاناة مرضى السرطان ودعمهم خلال مسيرتهم العلاجية في المستشفى، موجهاً الشكر لكافة الفتيات المشاركات بالزيارة على الدعم المعنوى الكبير لصالح الأطفال والكبار بالمستشفى.

المصرى اليوم

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