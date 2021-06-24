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ميركل: على الاتحاد الأوروبي التواصل مع ورئيسها

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ميركل: على الاتحاد الأوروبي التواصل مع روسيا ورئيسها ميركل: على الاتحاد الأوروبي التواصل مع ورئيسها

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دعت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، إلى تفعيل حوار مباشر بين الاتحاد الأوروبي من جانب، وروسيا ورئيسها فلاديمير بوتين، من جانب آخر، في مسعى لتحسين العلاقات بين الطرفين.

وقالت ميركل اليوم الخميس، ضمن ما من المتوقع أن تكون آخر كلمة لها أمام البرلمان الألماني «البوندستاغ» قبل اعتزالها السياسة في سبتمبر: «حسب اعتقادي، يتعين علينا كاتحاد أوروبي البحث عن تواصل مباشر مع ورئيسها».

وأعربت المستشارة عن قناعتها بأن الحوار بين بوتين ونظيره الأمريكي جو بايدن لا يكفي بالنسبة لبروكسل، موضحة: «أرحب بذلك بشدة، لكن على الاتحاد الأوروبي إنشاء صيغ للنقاش (مع روسيا)».

ودعت ميركل دول الاتحاد الأوروبي إلى تنسيق مواقفها إزاء موسكو وإنشاء آليات للرد بشكل جماعي على «الاستفزازات والهجمات الهجينة» من قبل روسيا.

وأكدت المستشارة أن الهدف الآن يكمن في إعداد «أجندة مصالح استراتيجية مشتركة» بين روسيا والاتحاد الأوروبي تضم ملفات مثل المناخ وتسوية النزاعات في دول مثل ليبيا وسوريا.

وجاءت هذه التصريحات على خلفية أنباء عن طرح ألمانيا وفرنسا مبادرة لعقد قمة بين روسيا والاتحاد الأوروبي.

المصرى اليوم

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