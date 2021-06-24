أخبار عاجلة

"الشؤون الإسلامية" تُكمل فرش مسجدَيْ نمرة بعرفات والمشعر الحرام بمزدلفة -
صورة تاريخية عمرها ٥٠ عامًا تجمع الراحلين الملك فيصل والسلطان قابوس -
طيران "أديل" يضيف الباحة وبيشة لشبكته ويستأنف رحلات الدمام والطائف -
السعودية وعمان.. توجه لتعزيز العلاقات الاقتصادية وتفعيل الفرص الاستثمارية ورؤيتي البلدين -
أقوى مراجعات ليلة الامتحان للثانوية العامة في الألماني الجزء الأول -
لمن تبتسم الأميرة الأوروبية.. تعرف على تشكيل إيطاليا المتوقع فى نهائي يورو 2020 -
الزمالك يحيى ذكرى الغزال: مسيرة ذهبية مع الابيض -
تعرف على التشكيل المتوقع لمصر المقاصة أمام الأهلى الليلة -
تحديد موعد سموحة وبيراميدز في كأس مصر -
محافظ المنيا يتابع سير امتحانات الثانوية العامة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. المصرى اليوم

تونس: موجة تسونامي كورونا تضرب البلاد والوضع الوبائي كارثي

Print
تونس: موجة تسونامي كورونا تضرب البلاد والوضع الوبائي كارثي تونس: موجة تسونامي كورونا تضرب البلاد والوضع الوبائي كارثي

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال عضو باللجنة العلمية في تونس، اليوم الخميس، إن الوضع الوبائي في البلاد أصبح كارثيا وإن موجة تسونامي كورونا تضرب تونس، مع ارتفاع كبير في الإصابات واقتراب أقسام الإنعاش من الامتلاء.

وأضاف الدكتور أمان الله المسعدي، في تصريح لوكالة «رويترز»: «موجة تسونامي كورونا تضرب البلاد... إنها موجة رهيبة، فعدد التحاليل الإيجابية (الإصابات) مرتفع للغاية، وعدد الوفيات يتجاوز أحيانا مائة حالة يوميا، وأقسام الانعاش اقتربت من الامتلاء».

كانت وزارة الصحة التونسية أعلنت أمس الأربعاء رصد 6 إصابات بمتحور «دلتا» من ، المكتشف للمرة الأولى في الهند.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
الصحة الفلسطينية : حالتا وفاة و53 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الصحة الفلسطينية : حالتا وفاة و53 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الصحة الإسرائيلية: 4 آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا

الصحة الإسرائيلية: 4 آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا

تطعيم 7960 مواطنًا بلقاح فيروس كورونا في شمال سيناء

تطعيم 7960 مواطنًا بلقاح فيروس كورونا في شمال سيناء

الصحة: تسجيل 121 إصابة جديدة بفيروس كورونا .. و15 حالة وفاة

الصحة: تسجيل 121 إصابة جديدة بفيروس كورونا .. و15 حالة وفاة