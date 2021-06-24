ضفائر مايان السيد وياسمين صبري كانت للرجال فقط.. تاريخ جدائل «ذيل الحصان»

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احتلت تصفيفة شعر «ضفيرة ذيل الحصان» مكانتها هذه الأيام، إذ عادت تسيطر على قلوب النساء، فاختارتها أكثر من فنانة الأيام الماضية، وآخرهن الفنانة الشابة مايان السيد، بعدما أطلّت بها للمرة الأولى الفنانة ياسمين صبري، الأسبوع الثاني من يونيو الجاري، ولحقت بها مُباشرة الفنانة غادة عبدالرازق، وما يميز تلك التصفيفة هي وضوح ملامح الوجه وثبات خصلات الشعر دون حراك نحو أعلى الرأس.

الفنانات المصريات سبقن العديد من الفنانات الأمريكيات، فهن منذ سنوات طويلة ويفضلن التسريحة ذاتها، وحصلت في عام 2015 المغنية الأمريكية بيونسيه على لقب «ملكة الضفائر الطويلة للشعر»، من قبل مجلة «فوج» بنسختها الإيطالية، بعدما حلّت بضفيرتها في إحدى الحفلات التي عقدتها منصة أمريكية للأغاني، كما تُفضل عارضة الأزياء الأمريكية من أصل فلسطيني، جيجي حديد، التصفيفة ذاتها، فظهرت بها أكثر من مرة.

وانضمت إليهن الممثلة والمغنية الأمريكية، جينيفر لوبيز في الحفلات الفنية الرسمية على مدر سنوات ماضية، مُعتبرة التصفيفة مُناسبة لكل المناسبات والأوقات، وذلك ربما بسبب حُب «لوبيز» لتصفيفات الشعر المرفوع أكثر من الخصلات المنسدلة، لذا عليها التنويع بين التصفيفة والثانية، وكررت الظهور بها الممثلة وعارضة الأزياء الأمريكية بليك ليفلي، كذلك المغنية الأمريكية ستايسي آن فيرجسون المعروفة باسم «فيرجي»، وعارضة الأزياء باريس هيلتون ومؤخرًا اعتمدت التصفيفة عارضة الأزياء الأمريكية كيم كاردشيان، وتفضلها الممثلة الإسبانية جورجينا رودريجيز.

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وتلك التصفيفة لم تظهر حديثًا، بل يرجع أصولها إلى قرون ماضية، حيث كانت التصفيفة الأساسية لدي رجال «المانشو»، الذي استقروا في شمال شرق الصين، وهي الأقلية العرقية التي يطلق عليها اسم إقليم منشوريا، وهؤلاء المانشو هم آخر حكام إمبرياليين للصين وساهموا بأجزاء مهمة من ثقافتهم في الثقافة الوطنية الصينية، وكانت لهم تصفيفة شعر ثابتة وأساسية، وعُرفت لديهم جدائل ذيل الحصان باسم «كيو» وتعني «قائمة انتظار».

وبينما حكم المانشو الصين، مؤسسين سلالة تشينج (آخر سلالة إمبراطورية صينية) ألزموا جميع الرجال على حلق الرأس من الأعلى والاكتفاء بهذه الجدائل، أوائل القرن السابع عشرة، وباتت تسريحة إجبارية وكانت عقوبة التخلي عنها الإعدام، إذ يعتبر الرافض للجدائل مُنشق عن السلالة وخائن لهم، ولم يُجبر النساء على التصفيفة، وفي أوائل عام 1910، بعد سقوط أسرة تشينج، لم يعد على الصينيين الخضوع لضفائر «المانشو»، لكن بعضهم لا يزال يفعلها كتقليد حتى يومنا الحالي.

وفي القرن الثامن عشر، كان من الشائع رؤية الرجال الأوروبيين -وخاصة العسكريين- بالجدائل أو «ذيل الحصان» بالضفائر أسفل الرأس، وفي عام 1800 تبدّلت المعايير وبدأ الرجال يتجهون للشعر القصير، طوال تلك السنوات، كانت النساء لا تلجئن على الإطلاق إلى الضفائر فكانت تصفيفة الرجال.

حتى القرن العشرين، كانت التصفيفة للفتيات الصغيرات ولم تدخل عالم النساء البالغات، وبداية من صناعة الدمية «باربي» بتصفيفة «ذيل الحصان» شقت التصفيفة طريقها تدريجيًا وصولًا إلى العصر الحديث وكانت التصفيفة المفضلة لدي النساء، وانتشرت بين مغنيين البوب مثل المغنية الأمريكية مادونا وغيرها وأحبتها النساء وعادت موضة «ذيل الحصان» في شكل جدائل تسيطر على موضة تصفيفات الشعر من جديد.