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رواية عن «الحكاية الفلسطينية» بمعرض القاهرة الدولي للكتاب

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رواية عن «الحكاية الفلسطينية» بمعرض القاهرة الدولي للكتاب رواية عن «الحكاية الفلسطينية» بمعرض القاهرة الدولي للكتاب

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صدرت حديثًا رواية «حصار: حياة قصيرة طريق طويل» للكاتب همام الخالدي من قبل دار تويا للنشر والتوزيع، وذلك استعدادًا لإتاحتها بمعرض القاهرة الدولي للكتاب.

همام الخالدي، كاتب فلسطيني، نشأ في مخيم رفح للاجئين، جنوب قطاع غزة، وصدرت له مجموعة «حياة في عنق الزجاجة» عام ٢٠١٨م، وهي مجموعة نصوص تنتمي لأدب الرسائل.

رواية حصار، هي رواية تاريخية تبدأ أحداثها في النكبة عام 1948 وتنتهي صباح اليوم الثاني من الاجتياح الإسرائيلي للبنان عام 1982، إذ يستعرض الكاتب الحكاية الفلسطينية بمنظور إنساني.

تتناول الرواية عدة قضايا منها ظاهرة المستعربين واستخدام الدين لتحقيق غايات ما والعادات والتقاليد والجانب النضالي في حياة الفلسطينين والهجرة واللجوء بالإضافة إلى قضايا الهوية والوطن والمصير، وتعد حصار من روايات السفر حيث تتنقل أحداثها بين عدة قرى ومدن ودول، بدءً من الأراضي المحتلة عام 1948 مرورًا بقطاع غزة فمصر وليبيا ولبنان.

تقع الرواية في 217 صفحة، وتتوزع على 17 فصلا، تحمل عناوين مختلفة تبدأ من العنوان الأول: «بروفة ليوم القيامة» وتنتهي بعنوان «الانعتاق».

المصرى اليوم

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