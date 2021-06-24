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إثيوبيا تتخذ قرارا بشأن مواطنيها بعد احتجازهم في

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إثيوبيا تتخذ قرارا بشأن مواطنيها بعد احتجازهم في السعودية إثيوبيا تتخذ قرارا بشأن مواطنيها بعد احتجازهم في

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أعلنت الإثيوبية، أنها ستعيد جميع مواطنيها الذين تقطعت بهم السبل في مراكز الاحتجاز في المملكة العربية . وذلك خلال مؤتمر صحفي عقده المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية، دينا مفتي، اليوم الخميس، في العاصمة أديس أبابا.

قال مفتي، إن وفداً إثيوبيًا من مؤسسات مختلفة موجود في الوقت الراهن في المملكة العربية السعودية ويناقش مع المسؤولين السعوديين تسهيل العودة للمواطنين الذين تقطعت بهم السبل في السعودية، مؤكداً التزام الحكومة بإعادة جميع مواطنيها في غضون أسبوعين على الأكثر.

من جانب آخر زعم متحدث الخارجية الإثيوبية في بيانه إلى أن «الجيش الإثيوبي استهدف عناصر عسكرية من الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي والمجموعات التي تتخذ من المدنيين دروعا بشرية والزوبعة الإعلامية حول الضربات العسكرية تهدف لتحويل الأنظار عن نجاح الانتخابات». وفق وصفه. وقال متحدث الخارجية إن المعلومات المتداولة على أن جبهة تحرير تيجراي استولت على بعض الأماكن في تيجراي لا أساس لها من الصحة.

يذكر أن مسؤولا بالقطاع الطبي صرح لوكالة رويترز الأربعاء إن ضربة جوية قتلت 43 على الأقل في بلدة توجوجا في إقليم تيجراي بإثيوبيا الثلاثاء، بعد قول سكان إن قتالا جديدا اندلع في الأيام القليلة الماضية شمالي مقلي عاصمة الإقليم وأكد المسؤول الطبي نقلا عن شهود وأول من وصلوا إلى المكان من خدمات الطوارئ أن 43 على الأقل قتلوا جراء الغارة.

المصرى اليوم

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