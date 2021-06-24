اختتام منافسات بطولتي الاتحاد لرماية الأطباق "سكيت وتراب"

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أقيمت منافساتها من 20 إلى 24 يونيو الجاري لفئة الممتاز

اختتمت، اليوم، منافسات بطولتي الاتحاد لرماية الأطباق "سكيت وتراب"، والاتحاد المرحلة الثانية للرماية أسلحة ضغط الهواء "بندقية ومسدس"، 10م، والتي أقيمت منافساتها خلال الفترة من 20 وحتى 24 يونيو الجاري، لفئة الممتاز بتتويج الفائزين، على ميادين الرماية بمدينة تدريب الأمن العام بمنطقة الرياض.

جاءت نتائج البطولة في منافسات الأطباق "سكيت"، بحصول الرامي سعيد مقبل المطيري على المركز الأول والميدالية الذهبية وكأس البطولة.

وحصل الرامي حاتم مرضي الشمري على المركز الثاني والميدالية الفضية، وكسر رقمه الشخصي.

وجاء الرامي محمد سعود الخمشي في المركز الثالث والميدالية البرونزية وكسر رقمه الشخصي.

وفي منافسات الأطباق "تراب"، حصل الرامي دليم جابر القحطاني على المركز الأول والميدالية الذهبية وكأس البطولة.

وحصل الرامي محمد منصور الشريدة على المركز الثاني والميدالية الفضية وجاء الرامي فهد ماكن المطيري في المركز الثالث والميدالية البرونزية.

وفي منافسات ضغط الهواء "بندقية" حصل الرامي مسفر عبود العماري على المركز الأول والميدالية الذهبية وكأس البطولة، وكسر رقم المملكة بتحقيقه رقم 625.3 .

وحصل الرامي حسين غويلي الحربي على المركز الثاني والميدالية الفضية وجاء الرامي بدر تركي العتيبي في المركز الثالث والميدالية البرونزية.

وفي منافسات ضغط الهواء "مسدس"، حصل الرامي عطا الله نداء العنزي على المركز الأول والميدالية الذهبية وكأس البطولة.

وحصل الرامي سفر محمد الدوسري على المركز الثاني والميدالية الفضية. وجاء الرامي محمد فهد الهلالي في المركز الثالث والميدالية البرونزية.

وتوج الفائزين في البطولة رئيس الاتحاد الأمير سعود بن خالد بن عبدالله آل سعود، وبحضور المدير التنفيذي للاتحاد، أحمد منصور الشهراني، ورئيس لجنة الحكام بالاتحاد الحكم الدولي، محمد مغرم العسيري.

كما تم خلال مراسم التتويج تكريم الحكام المشاركين في إدارة وتنظيم منافسات البطولتين من قبل سمو رئيس الاتحاد.

وصرح رئيس الاتحاد، بأن البطولتين تأتيان ضمن روزنامة نشاط الاتحاد للربع الثاني من الموسم الرياضي 2021، وقد أتت بثمارها من خلال المنافسة الشريفة بين أبطال الوطن وتحقيق النتائج والأرقام الإيجابية والمبشرة بأن القادم أجمل بإذن الله، في ظل الدعم والاهتمام الكبير الذي يلقاه الجانب الرياضي من القيادة الرشيدة - حفظها الله - وبمتابعة وحرص دائم من وزير الرياضة، لتحقيق القفزات الكبيرة للنهوض برياضة وطننا الغالي، وصولاً للمنصات الدولية في المستقبل القريب، بمشيئة الله.