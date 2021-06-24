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العناصر الغائبة والتخبط الإداري .. أبرز تحديات الترجي قبل مواجهة الأهلي

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العناصر الغائبة والتخبط الإداري .. أبرز تحديات الترجي قبل مواجهة الأهلي العناصر الغائبة والتخبط الإداري .. أبرز تحديات الترجي قبل مواجهة الأهلي

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تواجه بعثة الترجي التونسي المتجهة إلى القاهرة لمواجهة الأهلي عدد من التحديات الداخلية يأتي في مقدمتها غياب 3 عناصر والضغط الجماهيري بالإضافة إلى التخبط الإداري الذي شهده النادي خلال الفترة الأخيرة.

ويعاني محمد علي اليعقوبي من الإصابة بفيروس كورونا المستجد وهو ما استلزم دخوله في حجر صحي رفقة زميلة حسين الربيع وتأكد غيابهما عن مواجهة إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويجيد اليعقوبي اللعب في مركز لاعب الوسط أو المدافع أو قلب الدفاع وهو نفس تمركز زميله في الحجر الصحي حسين الربيع والذي شارك في 7 مباريات فقط خلال منافسات الدوري التونسي الذي توج به فريق الترجي.

كما تأكد ابتعاد غيلان الشعلالي عن المشاركة في مباراة الترجي والأهلي بسبب معاناته من إصابة عضلية تعرض لها خلال مران الفريق.

وفي سيق متصل واصلت جماهير فريق باب سويقه التعبير عن دعمه لبعثة الفريق باشعال الأجواء في التدريبات خلال الأيام الماضية والتواجد بكثافة أمام فندق الإقامة قبل المغادرة إلى العاصمة المصرية.

وواصل عدد من لاعبي الترجي غضبهم الشديد من تأخر مستحقاتهم المالية في الفترة الأخيرة وهو ما دفع عدد منهم يأتي في مقدمتهم المحترف الليبي حمدي الهوني إلى التقدم بشكوى رسمية ضد إدارة النادي.

وكان الأهلي حسم مباراة الذهاب في تونس بالفوز بهدف دون رد سجله المهاجم محمد شريف وهو ما يصعب مهمة الترجي في لقاء الإياب والمقرر إقامته مساء يوم السبت بملعب السلام.

المصرى اليوم

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