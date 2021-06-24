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12 وفاة و504 إصابات بفيروس كورونا في الأردن

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12 وفاة و504 إصابات بفيروس كورونا في الأردن 12 وفاة و504 إصابات بفيروس كورونا في الأردن

جى بي سي نيوز :-  أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 12 وفاة و504 إصابات جديدة بفيروس كورونا في المملكة، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 9683 والإصابات 747504.
وأشارت الوزارة في الموجز اليومي لإحصائية (كوفيد-19) في المملكة، إلى أن عدد الحالات النشطة حاليّاً وصل إلى 6403، وعدد الحالات التي أدخلت اليوم إلى المستشفيات 72، فيما غادرت 45 حالة، ليصل إجمالي الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات إلى 457.
وبينت الإحصائية أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الشمال بلغت 7 بالمئة، وأسرّة العناية الحثيثة 12 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي 4 بالمئة.
وفي إقليم الوسط، بلغت نسبة إشغال أسرّة العزل 11 بالمئة، والعناية الحثيثة إلى 26 بالمئة، بينما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي 8 بالمئة.
وبلغت نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الجنوب 5 بالمئة، ونسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 6 بالمئة، ونسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي 3 بالمئة.
وأشار الموجز إلى تسجيل 598 حالة شفاء، ليصل إجمالي حالات الشفاء المتوقعة بعد انتهاء فترة العزل البالغة 14 يوماً إلى 731418.
وأوضح الموجز أنه تم اليوم إجراء 19561 فحصاً، ليبلغ إجمالي الفحوصات التي أجريت منذ بدء الجائحة ولغاية الآن 7716344، لافتاً إلى أن نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم وصلت إلى 2.58 بالمئة.

جي بي سي نيوز

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