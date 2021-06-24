منى حسينى تكتب: صائد الثروات (قصة قصيرة)

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دقّت الساعة الثانية صباحا. عيناى تتنقلان بين الباب والساعة وشاشة الهاتف، سيأتى، قطعا سيأتى، لن يتركنى وحدى فى هذا المأزق، ألم يكن هو السبب فيما حدث؟

أحاول أن أتمالك أعصابى. أرتعد وأضم ركبتىّ إلى صدرى علّ جسدى يتوقف عن الارتعاش. دقّت الساعة الثانية وربع. مازالت شاشة الهاتف مظلمة، أمد يدى بصعوبة وأخبط بأناملى على الهاتف، ربما أغفلت رنته، بالرغم من أن عينىّ لم تفارقاه. لا شىء، لا مكالمات واردة، لا رسائل، لا إشعارات لا شىء.

هل تدق الساعة الثانية، أم هو قلبى الذى يدق فى أُذُنى كجرس كنيسة فى صباح أيام الأحد. أحاول تذكّر الترانيم، ولكنى لم أكُ أبدا من المصلّين. آه يا أبونا كم أحتاج لصلاتك الآن، وأن تمسح على رأسى وأنا أُقَبِّل يدك الكريمة.

اخرجينى يا عذرا من هذا المأزق، ولسوف أصلى لكِ ما تبقى من عُمرى، وأقِيد كراتين الشمع للمحتاجين.

دقت الساعة الثالثة إلا الربع، هل تحركت الجثة أم خيالى هو الذى يتحرك. يخيل إلىّ كأن المرحوم سينهض من على الأرض رافعا رأسه ومُلعِّبا لِسانه فى مشهد استفزازى طفولى يليق بشخصه.

اهدَ يا بولس، اهدَ. الراجل مات. بقاله ساعة قاطع النفس. ظللت أردد تلك الكلمات بصوتٍ عال لا يكاد يعلو على دقات قلبى، بينما مازلت أحتضن ركبتىّ مُحَركا جسدى للأمام والوراء كمقعد هزّازٍ عتيق يحتاج لتزييت مفاصله.

دقت الساعة الثالثة والربع. ستتركنى يا عصمت الكلب، كنت أعلم أنك وغد منذ البداية، مثل الشيطان، بل أنت الشيطان ذاته. لم تنفك عن زرع الوساوس فى عقلى وأذنىّ حتى باتت كالعصافير المولودة، أكاد أضرب رأسى بالقباقيب كما فعلت شجرة الدر. الآن أعذرها وأشفق عليها، كم من الصعب أن تعيش بكل تلك الأصوات بداخلك، حتى إنك لا تدرك الأصوات الأخرى من حولك.

لم يكن يريد يوحنا أبدا إيذائى، آه يا يوحنا المسكين قتلتك وسفكت دماءك هدرا من أجل الشيطان. صِرت أرى كل تصرفاته مُثيرة للريبة، إذا أتانى ليلًا ليتفقد حالى ويطمئن أنى أنام مرتاحا خُيّل إلى أنه يأتى ليخنقنى بالوسادة.

إذا أحضر لى طعاما خيّل إلى أنه مسموم، وأدعوه لتناوله معى بحجة أن يؤنسنى.

لقد نفذ عِصمت إلى عقلى، بالرغم من أعوامى الستّين وشعرى الشائب الذى ظننته دليلا على حكمتى. استغلّ مرضى ووحدتى لزرع الشك فى نفسى فى الشخص الوحيد الذى كان يعمل على خدمتى وراحتى، بعد أن هجرنى الجميع وطوونى فى صفحات الماضى. كم أنا أحمق كى أثق بهذا العصمت الذى أتانى من حيث لا أدرى، مدعيا أنه محامٍ كبير ومتخصص فى ثروات الأغنياء وجعلهم أكثر ثراءً. عمانى الطَمَع.

كيف صدّقته فى أن يوحنا يطمع فيما لدى من ممتلكات، وهو الذى لم يتحدث عن الماديات قط، ولطالما كان فى تمام الرضا عن هذا الأجر الضئيل الذى أعطيه إياه والذى لا يساوى أى قدر بسيط من جهده معى. كان حقا خادما مخلصا.

لقد سولت لى نفسى قتل ذلك المسكين حين رأيته قادما ناحيتى وفى يده طبق من الفاكهة وسكين. ضرب الدم فى جسدى وانتابتنى حالة من الهلع، كل ما رأيته وقتها هو ذلك النصل الحاد اللامع، آه يا كلب جئت لتقتلنى، تريد أموالى وممتلكاتى، بت أصرخ كالمجنون ويوحنا مذعورا مصدوما يصرخ بكلمات لم أسمعها وسط نوبة غضبى. حاول أن يمسكنى لتهدئتى فما كان إلا أن تناولت ذلك الشمعدان الأثرى الموضوع على منضدة جانبية وألقيته بكامل قوتى فى وجهه فاختل توازنه وتعثر بطرف السجاد ليسقط على حافة المنضدة الرخامية ويسيل دمه فى الحال. والآن أنتظر عصمت ليخلصنى من هذا المأزق، ها هو يطرق الباب أخيرا، جررت قدمى وفتحت. دلف للداخل فى سرعة وخفة تليق بلصٍ محترف. نظر للجثة الممددة على الأرض ونظر لى بثبات قائلا: متقلقش هخلصك من المأزق ده، فتح حقيبة يده وأخرج أوراقا وقلما، وأكمل حديثه: امضى.

نظرت له وقد أصبح وجهى شبيها بعلامة استفهام كبيرة، أمسكت الأوراق من يده. طبعا، إنه لشىء متوقع تماما. تنازل عن كل ما أملك.