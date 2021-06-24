رشا أحمد تكتب: ما أفْعَلُهُ عادةً (شعر)

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ما أفْعَلُهُ عادةً هو محاولةُ القبض على اسمك وهو ينسل من فمى

فتصطكّ أجنحتهُ فى الغرفةِ

مثلما تصطكّ قبضتى فى الهواء

ما أفْعلُهُ عادةً أفْتحُ حقيبةَ الوهمِ

ألقى نظرَةً على الحياة

يأتى بريقُها خاطفًا فيدْخُلُ الوهمَ

لا أفعَلُ شيئًا مُهمًّا بعْد ذلك

فقط..... أبتسمُ للحقيقة

بكثيرٍ منَ الأسى!!.

■ ■ ■

هكذا استطعت إيهامك أنى «شاعرة»

أجلس دوما فى الصف الأخير

أستند على الهوامش

وأترك بلاستيكا شفافا

بينى وبينك لتظننى غارقة

فى ضباب المجاز فتعتقد أن البرد الذى يسكن عينى حزن!

أن اللامبالاة التى ترافق صوتى

جرح أو كسر عتيق!

وأن قرقعة قاعى الفارغ

رنين ضحكة..

هكذا أحيطنى بالعتمة

كى لا ترى تكسر المرايا من وجهى.. كى لا تنتبه أن صدى العواء من داخلى.. كى أخدعك بأنى ظلك.. وأنا لا ظل لى.. هكذا تماما استطعت خداعك!.

■ ■ ■

عن الراحلين الذين وثبوا فوق

روحى ثم غابوا... أرهف السمع

من نوافذ القلق

ربما أسمع مطرا أو عاصفة

كأرجوحةٍ بالية

قلبى يتحرك ببطء عن العمر

الذى غافلنى ومضى

عن العابر الذى رفض مشاطرتى

كأس الحزن الصغير أنا مثلك

أيضا

مهزومة ومقسومة تماما

من منتصف الطريق

تماما

من منتصف القلب!

■ ■ ■

إلى/ رولان بارت

سيدى بارت

عفوا

تأخر الوقت كثيرا

هل يأتى الحب متأخرا؟!

أنا سأجيبك

يأتى متأخرا

دائما

بارت أنا أعرفه

قابلته ذات صدفة

أنا وحبيبى

فى حانةٍ قديمةٍ على البحر

اقترح علينا عشرين مدخلا

للحب

لم نصدقك

لماذا كنت تتلعثم

وأنت تفض غبار الحكاية

سيدى بارت

كم أنت أبله

العاشق لا يشكو الحب

لكنه حين يشتد المطر

يتوه منه مقبض الباب

بارت

يردد حبيبى

إنه لم يرتد

الأقنعة

لم تخنه المعانى

ولا الوصف

ولا حبائل النظرات

فقط

كان كسولا جدا

كلما اقترب من ظلينا

بارت

هل تحب أم كلثوم

هل أضاءت ليلك بالآهات

هل رمت منديلها فى لذة النص

سيدى بارت

الليلة سأحتفى بك

سأنزع العالم من صدرك

وأضحك أنا وحبيبى

وهو يتعكز على كتفى

فقط اترك

أقنعتك

عند الباب

لأجيد ترتيب الحكاية

كخبز فوق رأسى يأكل الطير منه

وأجوع فتهبط من السماء آهاتى

احتراقى به وجعا لم يكن سوى فكرة راودتنى كاللاوعى يسبق الظل حين يقول أُحبكِ

هل جربت أن تسبق الاثنين معا

هل لسعتك قُبلة من شفتين جافتين دون لهاث الشوق

كم مرة ستغفو ابتسامة بلهاء على يد حبيبتك

كم مرة ستعلمها حين تسقط

ألا تتكسر كلمة

أحبك

بعيدا عن شفتيك

كم مرة وكم ستزرع بكف فارغة الريح وبالأخرى

ستجمع الماء وأنت تلوح بقلبك

لينمو البنفسج على كفها

لعل ظلها يصير غابة

لعل قلبها يعود إليها

ماذا

لو أننى منحت الريح نظرتك!

أُحبك

هل يكفى لأنجو فيك من نفسى!

بارت

الإشارات التى وقعها حبيبى

فى جسدى

أتبعها مثل مراهقة وحبيبها

حارس فنار على ظهرى

فى الليل تروق له الحياة

وهو يضلل كل السفن

حتى تحترق

فى شطى!