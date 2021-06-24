تحت سقف واحد فى القاهرة الجديدة: كورونا تجمع لاجئين ومهاجرين أفارقة.. وفى العمل مساواة

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

فى منطقة الألف مصنع، بالتجمع الثالث، على مساحة خمسة طوابق يتردد أكثر من 250 عاملا يوميا، ينتمون إلى جنسيات مختلفة بين السودانية والجنوب سودانية، والمصرية، لم يكن لديهم سابق معرفة، بل إن انتشار فيروس كورونا المستجد فى فبراير عام 2020 هو سبب لقائهم ببعضهم، فى واحد من المصانع المتخصصة فى تصنيع الكمامات والمستلزمات الطبية والتى تم افتتاحها فى عام يونيو 2020 تلبية لاحتياجات السوق من هذه المنتجات التى تضاعف الطلب عليها بسبب الفيروس.

شباب وشابات بينهم اللاجئون وطالبو اللجوء ومنهم المهاجرون الحاصلون على إقامة رسمية يعملون جنبا إلى جنب مع المصريين فالجميع يعمل دون شروط مخصصة لأى جنسية فالكفاءة هى المعيار الرئيسى للاختيار دون النظر إلى جنس أو جنسية العامل بهدف حسبما قال عمرو عبدالحكيم، صاحب ومدير المصنع.

قص الأقمشة والمواد المطلوبة لإعداد الكمامات، التبنيط (ربط الكمامات بالأستك لتثبيتها)، تفصيل بدل العزل والأدوات الطبية، وتغلفة وتعبئة الكمامات وبدل العزل الطبية، تلك هى المراحل التى تمر بها المستلزمات الطبية، «المصرى اليوم» قضت يوما داخل المصنع الذى بدأ بمبادرة مجتمعية لتوفير المستلزمات الطبية لمرضى الكورونا والأطباء وتحول إلى مصنع لصناعة هذه المستلزمات التى تم تصديرها لدول مثل السودان وغيرها لسد الاحتياجات هناك، ويشارك فى مبادرات مجتمعية تابعة للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين وعدد من المنظمات الدولية والمحلية المهتمة بملف الهجرة واللجوء.

لاجئون ومهاجرون بين العاملين فى مصنع المستلزمات الطبية

رصدت «المصرى اليوم» تجربة الاندماج بين اللاجئين وطالبى لجوء ومهاجرين ومصريين فى المصنع، الذى شارك فى مبادرة الحلقات المصورة على وسائل التواصل الاجتماعى بعنوان «مش مجرد لاجئ» والتى أعدتها المفوضية السامية لشؤون اللاجئين فى إطار الاحتفال بيوم اللاجئ العالمى.

منذ ثلاث سنوات وصل محمد كمال مهاجر سودانى ومقيم فى مصر يعمل فى المصنع، إلى مصر تحديدا فى 21 سبتمبر 2019 من المعبر المصرى بشكل رسمى، ومنذ وصوله إلى مصر سكن بالمنطقة الصناعية بالتجمع الثالث مع رفقاء له من السودان، وهنا بدأت رحلته فى العمل داخل المنطقة الصناعية، حيث عمل فى أكثر من مكان وقابل عددا من الصعوبات حتى التحق بالمصنع الذى ساهم فى خلق بيئة آمنة للمهاجرين.

ترك محمد عائلته المكونة من الوالدين والوالدة وإخوته، ودراسته التى توقفت فى جامعة أم درمان الإسلامية حيث درس الأدب الإنجليزى، وقرر السفر إلى مصر على أمل البحث عن فرصة عمل.

«بدأت أحداث ثورة السودان الأخيرة، فتوقفت الجامعة، ثم توقفت الأعمال وقررت السفر إلى مصر لكى أجرب وأبحث عن فرصة عمل ولقيت الوضع جيد».

حذرت والدة محمد من الهجرة إلى مصر من التعرض لأى موقف به عنصرية أو تميز وفق ما كانت تسمع من وسائل الإعلام على حد قول محمد «والدتى كانت خايفة إنى آجى مصر وقالت إنهم هيضايقونى ومش هيرحبوا بيك وأمى مش عارفة لأنها كل

معلوماتها عن مصر جايه من التلفزيون، لكن لما جيت لقيت إن الناس مش وحشة طبعا فيه مشاكل وبعض المضايقات لكن فى كل مكان فيه الكويس والوحش وأنا اكتر اللى قابلتهم كويسين وجدعان معايا».

يبدأ الدوام فى المصنع من 8 صباحا ينتهى 5 مساء، دوره الوقوف على ماكينة الأستك (تنبيط الكمامات) ثم يقف كمسؤول أمن حتى ينتهى الدوام ويسكن داخل المصنع والعلاقة جيدة بين المصريين والسودانيين، وهناك منافسة بين الجنسيتين فى العمل.

لاجئون ومهاجرون بين العاملين فى مصنع المستلزمات الطبية

كان هناك طلبية من الكمامات والمستلزمات الطبية تم إرسالها إلى السودان، حرص محمد كمال مع زملائه السودانيين على أن انهائها لإرسالها إلى بلاده.

«معانا سودانيين من الجنوب والشمال، سواء مقيمين أو طالبى لجوء، ومعانا مصريين من مختلف المحافظات فيه من الدلتا وفيه من الصعيد كلنا واحد فى الشغل وغيرهم التنوع ده كان مفيد جدا» التنوع بين العاملين خلق منافسة وأدى إلى تبادل للخبرات وأيضا معرفة الظروف المختلفة التى يمر بها كل فئة وتقديرها والمساعدة فى حلها، «المصرى بيشتغل 14 ساعة وفى السودان مفيش شغل العدد ده من الساعات، أنا هنا اتعودت على 16 ساعة شغل والعمل وقت إضافى وده مكنش فى السودان».

لم ينقطع محمد عن السودان فيعود إلى السودان فى الأعياد بشكل دائم، ويرى أن نمط الحياة الذى اعتاد عليه فى مصر ساهم فى رفع كفاءته فى العمل وسقف الطموح، إلا أنه مازال يفقد الأهل والأصدقاء فى السودان.

«الغربة صعبة جدا وفقدت ناس بيتى وجيرانى العائلة والأكل السودانى والأصدقاء والجيران، وأكثر ما اشتاق إليه شارع النيل بالسودان»، خاصة أنى لم أستطع زيارة النيل بشكل دائم للعمل.

«أنا جيت هنا عشان الشغل» لأن الظروف الاقتصادية الصعبة بالسودان ساهمت فى خروج الكثير من الشباب إلى خارج السودان للبحث عن فرصة عمل وهذا على حد قول محمد.

تعلم جميع مراحل صناعة الكمامات والمستلزمات الطبية ويرى أن ذلك بسبب تشجيع من المسؤولين عن العمل حتى أصبح ينتج من 100 لـ120 كمامة يوميا، حتى إن الكثير من المنتجات التى أصنعها بنفسى تذهب إلى السودان لدعم شعب السودان خلال فترة انتشار فيروس كورونا.

الدوام يبدأ من ٨ صباحًا حتى ٥ مساء

أضاف أنه أكثر ما تعلمه فى تجربته داخل المصنع هو التعامل مع جميع الجنسيات والمصريين من مختلف المحافظات «أنا عرفت أتعامل هنا مع الكل أى كان وضعه وأى كانت جنسيته لأن معانا من السودان الشمال والجنوب ومعانا مصريين صعايدة ومن الدلتا ومن بحرى وكلنا هنا واحد».

اليوم يمر بين العمل وجلسات شرب القهوة والشاى وتناول الطعام جميع الجنسيات سويا، فى نهاية الأسبوع يستأجر العاملون ملعبا للعب كرة القدم مع المصريين، وقضاء جلسات سمر مختلفة داخل المكان.

تعد تجربة المصنع هى تطور لمبادرة مجتمعية أسسها ثلاثة شباب (محام وطبيبان) لدعم المصابين والمتعاملين مع المصابين بفيروس كورونا المستجد، وذلك وفق ما قاله عمرو عبدالحكيم محامى وشريك بمصنع إنتاج الكمامات والمستلزمات الطبية، الذى شرح للمصرى اليوم فكرة المصنع، وقال إنه منذ بدأ فيروس كورونا المستجد الانتشار فى مصر فى فبراير 2020 ساهم الشركاء الثلاثة فى جمع التبرعات لشراء مستلزمات طبية وكمامات وبدل عزل وغيرها للمتعاملين مع مرضى كورونا، وخلال الموجات الماضية تطورت الفكرة إلى إعداد خط إنتاج متكامل من المستلزمات الطبية بأسعار أقل وجودة أعلى وكانت البداية فى بدروم أحد المصانع حتى تأسس المصنع بوضعه الحالى. أوضح أنهم قرروا الإسهام فى ملف الهجرة واللجوء من خلال تشغيل عمالة من اللاجئين والمهاجرين من جنسيات مختلفة بجانب العمالة المصرية الأساسية، وتم التواصل مع عدد من الجمعيات واللاجئين والمهاجرين أنفسهم للعمل داخل المصنع.

بيئة عمل دامجة للاجئين والمهاجرين مع المصريين أمر يحتاج إلى عدد من القواعد أهمها هى العمل مع الجميع دون تمييز، وعدم الخوض فى أسباب خروج الأجنبى من بلده، هذا ما أوضحه عمرو للمصرى اليوم فقال «للعمل على إدماج اللاجئين والمهاجرين مع المصريين داخل المصنع يعتمد ذلك على وضع قواعد عامة للعمل دون النظر إلى جنسية العامل، بجانب وجود جلسات دائمة لمعرفة حقوق وواجبات كل عامل أيا كانت جنسيته، بالإضافة إلى التعاون مع الجهات المسؤولة عن الصناعة فى مصر، لعقد ورش تدريبية للعاملين أيا كانت جنسيتهم أيضا وذلك يعطى الثقة أكثر للعاملين».

استراحة بعد عناء يوم عمل

وأضاف أنهم يحرصون على عقد جلسات بين اللاجئين والمهاجرين والمصريين، لكسر الحواجز بينهم، وتركز هذه الجلسات على عدد من المفاهيم، مثل التنمر، واختلاف الأعراق والديانات ووجدت قبول جيد من الجميع.

وأكد أن لدى اللاجئ والمهاجر مخاوف كبيرة خاصة من بيئة العمل، وتخوفات من مشكلات قد تحدث فى بيئة العمل، ومسؤوليتنا هى طمأنة اللاجئ والمهاجر من آلية العمل وبيئة العمل وأنها ستكون آمنة.

«ممنوع الحديث عن أى نزاعات أو خلافات سياسية داخل المصنع والتساوى فى الأجر والمهام» هذه أبرز القواعد التى يلتزم بها الجميع فأكد عمرو أن هذه القاعدة تحافظ على أمان اللاجئ أو المهاجر، وأيضا حرصوا منذ افتتاح المصنع فى يونيو 2020 على الإعلان عن الوظائف دون شروط للعامل، فلو جاءت سيدة للعمل مقبول ولو تقدم لها لاجئ أو مهاجر أو شاب مصرى مقبول فالمهم هى الكفاءة وليس جنس أوجنسية العامل، مهم جدا اتباع الاحترام والعلاقات الجيدة والإنتاج وبيئة عمل آمنة وهذه هى القيم التى نعمل عليها.

أوضح أن الاهتمام بالتساوى فى المهام والرواتب والمكافآت حسب الإنتاج يوفر بيئة عمل آمنة ومريحة للجميع تساعد على رفع الإنتاج.

من الشروط التى يجب أن تتوفر فى أى عامل أن يكون لديه أوراق رسمية وإقامة سارية فى حالة المهاجر أو طالب اللجوء أو اللاجئ، وأضاف أن التحديات التى يواجهها المهاجر أو اللاجئ مختلفة عن التى يواجهها المصرى وأبرزها تحدى الحصول على سكن فالمصنع وفر سكنا خاصا للاجئين والمهاجرين وحتى المصريين من المغتربين.

الجدير بالذكر أنه وفقا لبيانات المفوضية السامية لشؤون اللاجئين فإن مصر تستضيف أكثر من 262 ألف لاجئ وطالب لجوء مسجل مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من 58 جنسية مختلفة، غالبيتهم كانوا من الفئات الأكثر احتياجًا من قبل انتشار جائحة كوفيد-19، وتأثروا بشكل أكبر بالظروف المتغيرة التى مر بها العالم خلال العام الماضى، حيث فقد الكثيرون منهم مصدر دخلهم ولم يتمكنوا من الاستمرار فى توفير الاحتياجات الأساسية لأسرهم.