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تعرف على قائمة هدافي يورو 2020 بعد الدور الأول

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تعرف على قائمة هدافي يورو 2020 بعد الدور الأول تعرف على قائمة هدافي يورو 2020 بعد الدور الأول

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انتهى الدور الأول من كأس الأمم الأوروبية يورو 2020 في ظل صراع مبكر على جائزة هداف البطولة والتي يتصدر قائمتها كريستيانو رونالدو قائد البرتغالي.

وتمكن رونالدو من تسجيل 5 أهداف خلال 3 مباريات حيث استقبلت شباك المجر هدفين إحداهما من ركلة جزاء، كما هز شباك ألمانيا بهدف في الجولة الثانية، وعاد لتسجيل الثنائية مجدداً في مرمى الحارس لوريس خلال مقابلة فرنسا بالأمس.

ويستمر الدور البارز لقائدي المنتخبات في يورو 2020 حيث يحتل جورجينيو فينالدوم وصافة القائمة بعدما سجل 3 أهداف رائعة خلال 3 مباريات ظهر بها المنتخب الهولندي بمستوى جيد في الدور الأول.

ويجد فينالدوم منافسه شرسة مع روميلو لوكاكو هداف بلجيكا الذي سجل 3 أهداف جعلت منتخب بلاده في صدارة جدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد 9 نقاط.

وظهر إيميل فورسبرج بدور المنقذ للمنتخب السويدي حيث ساهمت أهدافه الـ3 في بلوغ الأدور الإقصائية، وهو نفس الحال لدى المهاجم التشيكي باتريك شيك الذي تصدر هدفه الأول عناوين الصحف العالمية.

ولم تفلح محاولات ليفاندوفيسكي في قيادة منتخب بولندا إلى الدور الثاني، فرغم تسجيله 3 أهداف في نسخة يورو 2020 ليصبح الهداف التاريخي لبولندا في كأس أمم أوروبا إلا أن منتخب بلاده ودع البطولة.

المصرى اليوم

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