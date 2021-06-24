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قال هاني أمان، الرئيس التنفيذي للشركة الشرقية للدخان، إن زيادة أسعار السجائر سيتم تطبيقها على كافة أنواع السجائر المصنعة في مصر والمستوردة في 1 يوليو المقبل وهي زيادة مقررة منذ زمن وذلك من وقت ما تم إصدار قانون التأمين الصحي منذ 3 سنوات.

وتابع: «تلك الزيادات ستكون على كل علب السجائر المحلية والمستوردة على حد سواء»، مشيراً إلى أن هناك زيادة أخرى ستتم وهي بقيمة 25 قرشا طبقا لضريبة القيمة المضافة، لافتا إلى أن الزيادة الإجمالية على علب السجائر المحلية والمستوردة ستكون 50 قرشا مقسمة كالتالي 25 قرشا منها ضريبة قانون التأمين الصحي و25 قرشا ضريبة القيمة المضافة.

سجائر - صورة أرشيفية

تعرف على أسعار السجائر بعد الزيادة

أسعار السجائر كليوباترا كينج سايز 17 جنيها.

- أسعار السجائر كليوباترا سوفت كوين 17.50 جنية.

- أسعار السجائر بوسطن/بلمونت 18 جنيها.

- أسعار السجائر كليوباترا بوكس «أبيض - ألوان» 18.50 جنية.

- أسعار السجائر مونديال «أحمر - أزرق - سلفر - مينتول» 19 جنيهًا.

- أسعار السجائر سوبر 19.50 جنية.

- أسعار السجائر كليوباترا بلاك ليبول 24.50 جنية.

- أسعار السجائر مارلبورو بأنواعها 44.50 جنية.

- أسعار السجائر ميريت بأنواعها 48.50 جنية.

- أسعار السجائر «إل إم» بأنواعها 33.50 جنية.

- MARLBORO CRAFTED مبلغ 36.50 جنية.

- أسعار السجائر دانهيل 44.50 جنية.

- أسعار السجائر كِنت 38.50 جنية.

- أسعار السجائر روثمانز 32.50 جنية.

- أسعار السجائر لاكي ستريك 32.50 جنية.

- أسعار السجائر بال مال 27.50 جنية.

- أسعار السجائر كاميل 37.50 جنية.

أسعار السجائر وينستون 30.50 جنية.

أسعار السجائر إل دي 27.50 جنية.