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الأردن تدين وترفض فتح سفارة هندوراس في القدس المحتلة

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الأردن تدين وترفض فتح سفارة هندوراس في القدس المحتلة الأردن تدين وترفض فتح سفارة هندوراس في القدس المحتلة
أكدت أنها تعدّ خرقًا جسيمًا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية

الأردن تدين وترفض فتح سفارة هندوراس في القدس المحتلة

أدانت الأردنية اليوم فتح جمهورية هندوراس سفارة لها في القدس، مؤكدة رفضها لهذه الخطوة التي تعدّ خرقًا جسيمًا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

وشدّد الناطق باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير ضيف الله الفايز على أن أي إجراءات تهدف لتغيير وضع مدينة القدس أو مركزها القانوني تعدّ باطلة وغير قانونية.

وأوضح أن طريق تحقيق السلام العادل والشامل الوحيد هو حل الدولتين، الذي يجسد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو للعام 1967، وعاصمتها القدس المحتلة؛ استنادًا إلى القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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