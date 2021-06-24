وجيه أحمد إبراهيم يكتب: رفقة كلب (قصة قصيرة)

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انتهى عامه الدراسى الأول فى جامعة باريس وراح كمعظم زملائه الطلبة يبحث عن عمل خلال الإجازة الصيفية...كان الأمر بالنسبة له فى غاية الأهمية فهو قد أتى من القاهرة للدراسة على حسابه الخاص والحياة غالية فى عاصمة النور...

لم يكن الأمر سهلا كما توقع.. فشلت كل محاولاته لقلة معارفه فى العثور على عمل …

كانت الأيام تمر بسرعة وبدأ القلق يستحوذ عليه، فمعظم مدخراته تضيع فى إيجار الشقة التى حرص على اختيارها فى منطقة هادئة بالحى اللاتينى.

وفى صباح أحد الأيام وقع نظره صدفة على إعلان فى صحيفة لو ماتان الباريسية، سيدة مسنة تطلب شخصا يستطيع مرافقه كلبها خلال نزهته اليومية صباحا ومساء فى غابة بولونيا...أجر جيد.. تليفون رقم.. لتحديد موعد...

ولأنه منذ أن ترك القاهرة لم ير سوى سماء باريس العابسة على الدوام فى الشتاء.. ولا أمل له فى الاندماج فى المجتمع الفرنسى المغلق على نفسه بسرعة.. فلقد اتصل بالسيدة التى حددت له موعدا عصر نفس اليوم نفسه...

وهو فى طريقه إلى منزلها فى المنطقة السادسة عشرة أرقى أحياء باريس والمتاخم لغابة بولونيا اكتشف انه الوحيد فى البناية التى يسكنها الذى لا يملك كلبا...

وبينما هو يحتسى فنجان القهوة الذى طلبته له السيدة...راح يصغى إليها وهى تحدثه عن كلبها وكيف أنها لم تعد قادرة على مرافقته صباحا ومساء، وكيف أن نزهة الكلب ضرورية لأنه يتبع ريجيما خاصا أوصى به طبيبه الخاص.

وراحت تطلعه على أوراق الكلب المدون فيها اسمه ونوعه وتاريخ ميلاده ولون عينيه والأمراض التى أصيب بها واللقاحات التى أجريت له...

وهو يستقل المصعد خارجا قفزت لذهنه صورة الفنان نجيب الريحانى وهو يصغى إلى مرافق كلب الباشا فى فيلم «غزل البنات» الذى يشكو له ضآلة أجره... وغلب عليه الضحك وهو يتطلع إلى وجهه فى مرآة المصعد...

فقد أصبح الآن مرافقا خاصا لسعادة البيه كلب المدام...

فى صباح اليوم التالى اجتاز شارع فوش فى اتجاه غابة بولونيا برفقة الكلب...التى ما أن توغل فيها حتى فوجئ أنه الرجل الوحيد وسط عدد كبير من السيدات الباريسيات الفاتنات بصحبة مجموعة من الكلاب...

فجأة تعالت صيحات الكلاب جميعا حوله، حاول أن يهدئ من نباح كلبه دون جدوى. فطمأنته إحدى السيدات وراحت تحدثه عن كلبها وطباعه وإخلاصه لها وانتهت بالحديث عن زوجها الذى لا يفهمها مثل كلبها!!.

وفى نهاية الحديث تمكن من الحصول على موعد معها فى عصر اليوم التالى... وبين يوم وليلة، أصبح له صديقة فرنسية فاتنة، لم يكن ليحلم يوما ما أن يلفت أنظارها فى ظروف طبيعية.. خصوصا أن تلك السيدات يصلن مع كلابهن فى عربات يقودها فى الغالب سائقون، ويعدن بنفس الطريقة...

وبمرور الوقت امتلأ تليفونه بأرقام تليفونات سيدات فاتنات من الطبقة البرجوازية وأصبح مرافقا للكثير منهن فى حفلات الاستقبال التى تقيمها الطبقة البرجوازية الباريسية ليلا...

ومنذ ذلك الحين أصبح يمتلك كلبا هو الآخر ولم يعد يشكو الوحدة ولا سماء باريس العابسة باستمرار فى الشتاء.