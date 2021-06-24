جبل موسى.. هبة الله لـ «المحروسة»

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جبل موسى.. من أفضل جبال الأرض عند الله، وقد تم ذكره فى القرآن، كما تم ذكر سيناء لأنه يقع فيها، فقد قال عنه الله تعالى: «وَطُورِ سِينِينَ. وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ» (سورة الطور: 2، 3).

جبل موسى

سُمى بجبل موسى نسبة للنبى موسى، عليه السلام، الذى كلّمه ربه فى هذا الجبل وتلقى الوصايا العشر.

جبل موسى

يأتى له الجميع من مشارق الأرض ومغاربها حالمين بتتبع أثر نبى الله موسى، عليه السلام، حاملين دعواتهم لمسافة أكثر من ألفى متر فوق سطح البحر (يبلغ ارتفاعه 2285 مترًا فوق سطح البحر تحديدًا)، ليناجوا ربهم فى ظلمة الليل، آملين فى الاستجابة، فمن بينهم من يشتهى المغامرة، ومنهم من ساقه اشتياقه لسهرة روحانية، وثالث حالم بمشهد شروق الشمس على أقدس بقعة على وجه الأرض.

جبل موسى

يوجد فوق الجبل كنيسة يونانية صغيرة، وجامع صغير، جبل موسى من أشهر جبال سيناء، إذ يزوره آلاف السياح، فالناظر من أعلى الجبل يتمكّن من رؤية مشاهد جميلة لسلسلة الجبال المحيطة، خصوصًا فى فترتى شروق الشمس وغروبها، ويحيط بالجبل مجموعة من قمم جبال جنوب سيناء.

جبل موسى

جبل موسى

جبل موسى