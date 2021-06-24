أخبار عاجلة

أقوى مراجعات ليلة الامتحان للثانوية العامة في الألماني الجزء الأول -
لمن تبتسم الأميرة الأوروبية.. تعرف على تشكيل إيطاليا المتوقع فى نهائي يورو 2020 -
الزمالك يحيى ذكرى الغزال: مسيرة ذهبية مع الابيض -
تعرف على التشكيل المتوقع لمصر المقاصة أمام الأهلى الليلة -
تحديد موعد سموحة وبيراميدز في كأس مصر -
محافظ المنيا يتابع سير امتحانات الثانوية العامة -
غدا انطلاق بطولة العالم للخماسي الحديث بأكاديمية النقل البحري -
بطاقة ممغنطة لإثبات حضور وانصراف منسوبي مستشفى بمكة -
اقتصادي لـ"سبق": فرص الاستثمارات السعودية في عُمان تقدر بـ 15 مليار ريال -
لؤي حجازين في مهرجان الصيف بمكتبة الإسكندرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. جي بي سي نيوز

أمن الدَّولة تؤكد حرصها على سرعة الفصل بقضية الفتنة و بصورة سرية

Print
أمن الدَّولة تؤكد حرصها على سرعة الفصل بقضية الفتنة و بصورة سرية أمن الدَّولة تؤكد حرصها على سرعة الفصل بقضية الفتنة و بصورة سرية

جي بي سي نيوز :- أكدت محكمة أمن الدَّولة، حرصها على سرعة الفصل بقضية زعزعة استقرار الأردن والتي باتت تُعرف بقضية "الفتنة"، وتحديد المراكز القانونية للمتهمين، وصولاً لإظهار الحقيقة، وحسم الجدل حول ظروفها وملابساتها، بقرار قضائي يكون عنواناً للحقيقة.
وأصدرت المحكمة في بداية جلستها الثَّانية للنظر في القضية، اليوم الثلاثاء، قرارها الإعدادي المتعلق برد الدفوع المُثارة من قِبل وكيلي الدِّفاع خلال الجلسة السَّابقة.
واستمعت المحكمة خلال جلستها اليوم لباقي شهود النيابة العامة، وختم المدعي العام بينات النيابة العامة.

واستكمالا لإجراءات وأدوار المحاكمة بحسب ما تنص عليه أحكام القانون تمَّ إفهام المتهمين نصَّ المادة 232 من قانون أصول المحاكمات الجزائية وحقهما بتقديم الإفادات الدِّفاعية وبينات الدفاع، وقد استمهلا لتقديمها إن وجدت، وقررت المحكمة إجابة طلب المتهم ووكيلي الدفاع عنهما، وتأجيل النَّظر بالدعوى لتلك الغاية إلى صباح يوم الأحد المقبل.
وعقدت المحكمة جلستها بحضور الهيئة الحاكمة وممثل النيابة العامة مدعي عام المحكمة.

و  قرَّرت المحكمة إجراء محاكمة المتهمين في قضية زعزعة استقرار الأردن أو ما يعرف بـ"الفتنة"، بصورة سرية نظراً لظروف الدَّعوى المعروضة وحيثياتها والبينات التي سيتم طرحها أثناء المحاكمة أمام المحكمة وتعلقها بأمن وأسرار الدَّولة والنظام العام.

وجاء قرار المحكمة عملًا بأحكام المادتين (171، 2/213) من قانون أصول المحاكمة الجزائية رقم 9 لسنة 1961 وتعديلاته، والمادة 8 من قانون محكمة أمن الدَّولة رقم 17 لسنة 1959 وتعديلاته، بحيث يجوز للمحكمة إجراء المحاكمة بصورة سرية دون الإخلال بقواعد وإجراءات المحاكمة الأصولية وضمانات المحاكمة العادلة وحقوق الدفاع.

 

جي بي سي نيوز

مواضيع متعلقة
"وثائق فكتوريا" تكشف تورط النظام بمقتل 5210 مدنيين في حمص

"وثائق فكتوريا" تكشف تورط النظام بمقتل 5210 مدنيين في حمص

الكرملين: بوتين وبايدن يقدران التنسيق الروسي الأمريكي حول نقل المساعدات لسوريا

الكرملين: بوتين وبايدن يقدران التنسيق الروسي الأمريكي حول نقل المساعدات لسوريا

هود : سياستنا في سوريا لا تهدف لتغيير النظام و على سياسيي لبنان تشكيل حكومة فورا

هود : سياستنا في سوريا لا تهدف لتغيير النظام و على سياسيي لبنان تشكيل حكومة فورا

الحريري: موسكو تدعم تشكيل حكومة "تكنوقراط" في لبنان

الحريري: موسكو تدعم تشكيل حكومة "تكنوقراط" في لبنان