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محمد محسن، المنضم حديثا لصفوف الفريق الأول لكرة الطائرة «رجال» بالنادي الأهلي، عبر عن سعادته بارتداء قميص الفريق، لافتا إلى إنه يتطلع إلى تقديم أداء مميز وأن يكون إضافة حقيقية لـ«رجال طائرة الأهلي» في الموسم الجديد.

وأوضح أنه لم يتردد على الإطلاق في قبول عرض الأهلي رغم امتلاكه لعروض من أندية أوروبية، خاصة أنه يعرف جيدا مدى جماهيرية وتاريخ النادي، والنجاحات القياسية لفريق «رجال طائرة الأهلي»، وأنه يسعى لأن يكون أحد أفراد منظومة كرة الطائرة بالنادي.

وقال محسن خلال تصريحاته المتلفزة مساء أمس، إن رحيله عن نادي الزمالك نفسي ومادي، موضحا أن هناك مشاكل كثيرة للغاية في نادي الزمالك، «منذ ست سنوات، هناك مشاكل في الفريق، إضافة إلى وجود انقسامات بفريق الطائرة بالنادي خلال الفترة الماضية»، مشيرا إلى أن هذه الأسباب هي أسباب نفسية، بالإضافة إلى الأزمة المالية التي مر بها النادي.

وأشار إلى أنه إذا وقع لنادي الزمالك، لحصل على مبلغ أكبر من المبلغ الذي وقع به للنادي الأهلي، مشيرا إلى أن الأهلي لو أبلغك بحصولك على قرش ستحصل عليه، عكس الزمالك لو وعدك بالحصول على مبلغ 5 قروش «مش هتاخد ولا مليم».