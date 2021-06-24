أخبار عاجلة

أقوى مراجعات ليلة الامتحان للثانوية العامة في الألماني الجزء الأول -
لمن تبتسم الأميرة الأوروبية.. تعرف على تشكيل إيطاليا المتوقع فى نهائي يورو 2020 -
الزمالك يحيى ذكرى الغزال: مسيرة ذهبية مع الابيض -
تعرف على التشكيل المتوقع لمصر المقاصة أمام الأهلى الليلة -
تحديد موعد سموحة وبيراميدز في كأس مصر -
محافظ المنيا يتابع سير امتحانات الثانوية العامة -
غدا انطلاق بطولة العالم للخماسي الحديث بأكاديمية النقل البحري -
بطاقة ممغنطة لإثبات حضور وانصراف منسوبي مستشفى بمكة -
اقتصادي لـ"سبق": فرص الاستثمارات السعودية في عُمان تقدر بـ 15 مليار ريال -
لؤي حجازين في مهرجان الصيف بمكتبة الإسكندرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

جامعة المؤسس تعلن عن الفائزين في مساري مبادرة "فرسان الوطن"

Print
37 فريقًا يضم قرابة الـ400 متطوع شاركوا فيها بالتعاون مع جمعية الدعوة بجدة

جامعة المؤسس تعلن عن الفائزين في مساري مبادرة

أعلنت لجنة التحكيم لمبادرة "فرسان الوطن" الذي تنظمه عمادة شؤون الطلاب بجامعة الملك عبد العزيز بالشراكة مع جمعية الدعوة والإرشاد بالعزيزية بجدة، عن الفرق والمبادرات التطوعية الحاصلة على المراكز الأولى كأفضل مبادرة تطوعية وتقنية.

وشارك في "فرسان الوطن" 37 فريقًا تطوعيًّا يضم قرابة الـ400 متطوع، وقدموا مبادرات تطوعية نوعية تخدم المجتمع؛ حيث تم اجتياز 25 مبادرة تطوعية المعايير التحكيمية، وتم تحديد مسارين للمبادرة؛ الأول مسار المبادرات الميدانية للفرق التطوعية، والثاني المسار التقني لنشر قيم التطوع.

وجاءت المراكز الأولى في مسار المبادرات الميدانية للفرق التطوعية على النحو التالي: المركز الأول فريق قدوة بمبادرة "معسكر القيم التطوعية"، والمركز الثاني فريق رفقاء الحسنى بمبادرة "تبيان لخدمة ضيوف الرحمن"، والمركز الثالث فريق لمسة وفاء بمبادرة "مكنهم".

وفي المسار التقني لنشر قيم التطوع جاءت النتائج على النحو التالي: المركز الأول الطالبة لجين الحسني عن تصميمها "موشن جرافيك"، المركز الثاني الطالبة زلفى جلال وقدمت مقطع مرئي، والمركز الثالث الطالب عبد الله الكثيري مصمم موشن جرافيك، وجميع المشاركات التقنية تهدف إلى نشر ثقافة العمل التطوعي.

وأثنى عميد شؤون الطلاب الدكتور مسعود بن محمد القحطاني على المشاركات التطوعية في مبادرة "فرسان الوطن" من خلال تشكيل فرق تطوعية وتقديم مبادرات وأعمال ومنتجات تقنية تخدم المتطوعين وتحفز المجتمع من الشباب والشابات على الانخراط في المجالات التطوعية المتنوعة بهدف المساهمة في غرس القيم وتحقيق رؤية المملكة للوصول إلى مليون متطوع بحلول ٢٠٣٠.

وقدم الدكتور القحطاني شكره للجهات الداعمة والمشاركة في إنجاح المبادرة التطوعية "فرسان الوطن" التي استفاد منها أكثر من 57000 مستفيد ومستفيدة بمشاركة 37 فريقًا تطوعيًّا يضم قرابة الـ400 متطوع.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"الشؤون الإسلامية" تُكمل فرش مسجدَيْ نمرة بعرفات والمشعر الحرام بمزدلفة

"الشؤون الإسلامية" تُكمل فرش مسجدَيْ نمرة بعرفات والمشعر الحرام بمزدلفة

صورة تاريخية عمرها ٥٠ عامًا تجمع الراحلين الملك فيصل والسلطان قابوس

صورة تاريخية عمرها ٥٠ عامًا تجمع الراحلين الملك فيصل والسلطان قابوس

طيران "أديل" يضيف الباحة وبيشة لشبكته ويستأنف رحلات الدمام والطائف

طيران "أديل" يضيف الباحة وبيشة لشبكته ويستأنف رحلات الدمام والطائف

السعودية وعمان.. توجه لتعزيز العلاقات الاقتصادية وتفعيل الفرص الاستثمارية ورؤيتي البلدين

السعودية وعمان.. توجه لتعزيز العلاقات الاقتصادية وتفعيل الفرص الاستثمارية ورؤيتي البلدين