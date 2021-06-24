الخطيب يرصد آخر تطورات فرع الأهلي الجديد في التجمع الخامس .. صور

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محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي، قام ظهر اليوم الخميس بجولة تفقدية في فرع التجمع الخامس؛ لمتابعة أعمال التشييد والبناء التي تستهدف إنجاز المرحلة الأولى وافتتاح الفرع؛ من أجل تقديم أفضل الخدمات لأعضاء النادي وفرقه الرياضية على كافة المستويات.

ورافق الخطيب خلال جولته اليوم، الدكتور سعد شلبي، القائم بأعمال المدير التنفيذي للنادي، والمهندس سامح علي كامل، المستشار الهندسي لمجلس الإدارة.

وحرص الخطيب، على متابعة كافة التفاصيل الخاصة بمشروع تشييد فرع النادي بالتجمع الخامس خلال جولته اليوم، واستمع لشرح مفصل من المهندس سامح علي كامل، والمسئولين عن المشروع لكافة التفاصيل الخاصة به.

ووجه الخطيب بسرعة الانتهاء من جميع الأعمال الإنشائية وفقًا للخطة الزمنية المحددة لخدمة الأعضاء، وذلك بالتزامن مع كل الملفات على مختلف الأصعدة الإدارية والرياضية.

الخطيب يتفقد أعمال التشييد والبناء بفرع التجمع الخامس

من جانبه قال المهندس سامح علي كامل، المستشار الهندسي لمجلس الإدارة؛ إن العمل يجري على قدم وساق؛ من أجل إنجاز وافتتاح فرع النادي بالتجمع الخامس بالشكل الذي يليق بأعضاء النادي.

وأكد أنه تم الانتهاء من80 ٪ من المشروع استنادا إلى إنجاز المرحلة الأولى الخاصة بالبنية التحتية الكاملة للفرع.

الخطيب يتفقد أعمال التشييد والبناء بفرع التجمع الخامس

وأوضح أن الافتتاح سيكون قريبا، في ظل استمرار العمل بقوة؛ من أجل الانتهاء من كافة المشروعات المحدد لها في المرحلة الأولى؛ والتي تشهد أسوار النادي بالكامل التي سيتم تشييدها بنفس الطريقة التي تمت في فرع مدينة نصر، في إطار الحفاظ على هوية النادي، من خلال النسر العملاق المتواجد علي بوابته الرئيسية.