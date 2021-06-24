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جماهير الترجي تتوعد الأهلي في نصف نهائي أفريقيا: «قادمون لإسقاط الفرعون».. صور

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احتشدت جماهير نادي الترجي الرياضي، اليوم، أمام فندق إقامة الفريق في العاصمة تونس، قبل توجه البعثة إلى القاهرة لمواجهة الأهلي المصري السبت المقبل عند الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

ورفعت جماهير الترجي لافتات تشحن معنويات لاعبي فريق بطل تونس قبل الوصول للقاهرة، «قادمون لإسقاط الفرعون.. جاهزون للمغامرة.. جيبوها يا الأولاد».

وكانت جماهير الترجي حضرت، بكثافة في تدريبات فريقهم الأخير أمس قبل التوجه للقاهرة، من أجل مساندة اللاعبين، ودعمهم معنويا، لتجاوز نتيجة الذهاب السلبية التي تلقاها الفريق الأحمر والأصفر في رادس، حيث أشعلوا الأجواء بالألعاب النارية التي تسببت في دخان كثيف داخل ملعب المباراة.

جماهير الترجي تشحن معنويات لاعبيها قبل مواجهة الأهلي

وناشدت جماهير الترجي عبر أهازيجها فريق باب سويقة بتحقيق «ريمونتادا» في القاهرة، لانتزاع بطاقة التأهل للنهائي. وكانت جماهير الترجي قد عبرت عن غضبها الشديد من الهزيمة أمام الأهلي في ملعب رادس، ووجهوا انتقادات لاذعة للفريق، قبل مصالحة اللاعبين اليوم.

جماهير الترجي تشحن معنويات لاعبيها قبل مواجهة الأهلي

ويعد هذا المران هو الأخير للفريق التونسي قبل السفر إلى القاهرة ومواجهة الأهلي في إطار مباراة الإياب للدور قبل النهائي من دوري أبطال أفريقيا. وكان المارد الأحمر قد هزم فريق الترجي في ملعبة ووسط جمهوره بهدف دون رد في لقاء الذهاب.

جماهير الترجي تشحن معنويات لاعبيها قبل مواجهة الأهلي

المصرى اليوم

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