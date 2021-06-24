محافظة الفيوم : غلق 16 منشأة طبية .. وضبط أدوية بشرية مهربة

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أعلنت محافظة الفيوم عن غلق 16 منشأة طبية بمركز سنورس ومدينة الفيوم، وضبط أدوية بشرية مهربة بإحدى عيادات النساء بمنطقة السواقي، خلال حملة مكبرة لإدارة العلاج الحر بمديرية الصحة.

جاءت الحملة تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، والإدارة العامة للمؤسسات العلاجية غير الحكومية بوزارة الصحة بتكثيف حملات مراقبة سوق الدواء، وضبط الأدوية مجهولة المصدر ومكافحة الغش التجاري، للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.

قال الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، إن الحملة ترأسها مدير إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة، وقامت بالمرور على 41 منشأة طبية مختلفة التخصصات شملت مركز سنورس ومدينة الفيوم، وأسفرت عن غلق 16 منشأة طبية، عبارة عن ٨ معامل تحاليل طبية، ومركزين أحدهما للأشعة وآخر للعلاج الطبيعي، ومركز طبي للجراحة العامة، وعدد ٥ عيادات خاصة مختلفة التخصص، لإدارتها وتشغيلها بدون ترخيص.

وأضاف أنه تم خلال الحملة ضبط أدوية بشرية مهربة بإحدى عيادات النساء بمنطقة السواقي داخل مدينة الفيوم، لافتاً إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

وأكد المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم استمرار الحملات التفتيشية بشكل دوري على كافة المنشآت الطبية بمختلف أنحاء المحافظة، والتعامل الفوري مع جميع المخالفات، للحفاظ على صحة المواطنين.