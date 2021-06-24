محافظ بورسعيد يوجه بالالتزام بذبح الأضاحي في المجزر

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أصدر اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الخميس، توجيهاته بمنع ذبح الأضاحي بالشوارع والالتزام بذبحها في مجزر بورسعيد نظرًا لما تسببه من أوبئة وأمراض، وحماية للمواطنين وحفاظًا على الشكل الجمالي والحضاري للمحافظة.

كما أكد محافظ بورسعيد أن ذلك يأتي في ظل الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا، وذلك لمحاصرة تفشي الوباء، الذي يستلزم اتخاذ أعلى درجات الحيطة والحذر والحفاظ على بيئة نظيفة خالية من أي ملوثات.

وأشار محافظ بورسعيد إلى جاهزية مجزر بورسعيد لاستقبال أكبر عدد من الأضاحي من خلال زيادة سعته، والارتقاء بالخدمات المقدمة به، مشيرًا إلى أهمية وعي المواطن بعدم ذبح الأضاحي في الشوارع والأماكن غير المخصصة لذلك، والتعاون مع الأجهزة التنفيذية في الحفاظ على المظهر الحضاري لبورسعيد وتحقيق السلامة العامة.