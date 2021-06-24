مصدر قضائي يكشف مصير المدرس المتهم بالتحرش الجنسي بطالبات في بنها

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قال مصدر قضائي رفيع المستوي بالنيابة الكلية لشمال بنها إنه حتي الأن لم تصدر أي قرارات ضد المدرس المتهم بالتحرش ببنها، مشيرًا إلى أنه رهن التحقيقات.

وأضاف المصدر لـ«المصري اليوم»، الخميس، أنه تم سؤال عددا من الفتيات الشاكيات وتتراوح أعمارهن ما بين 14 عاما حتي 21 عاما، مشيرًا إلى اتهامهن المدرس بالتحرش بهن في فترات وأعوام سابقة خلال دراستهن معه في الدروس.

وكشف عبدالله احمد عبدالله محامي المتهم انه لم يتم حتي الان التحقيق مع المتهم امام النيابة العامه بقسم بنها وانه هناك حملة تضامن موسعه من عدد من اولياء امور طلاب المدرس الذين أبدوا إستعدادهم للشهادة بنفي التهم عنه مؤكدين انه كان يتعامل بمنتهي الادب والرقي مع أبنائهم بنين وبنات خلال عمله في تدريس اللغة الإنجليزية بالمدرسة منذ سنوات.



فيما كشفت تحقيقات لجنة تقصي الحقائق التي شكلها الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية لبحث واقعة إتهام مدرسة بإحدي المدارس التجريبية ببنها ان زملاء المدرس المذكور وعددا من اولياء امور المدرسة الذين شملهم البحث والتقصي أكدوا على حسن سير وسلوك المتهم وانه لم ترد منه شكوي واحدة منذ تعيينه بالمدرسة حتي الأن وان ملتزم ولم يرد أي شكاوي لإدارة التجريبيات بالإدارة التعليمية أو توجية اللغة الإنجليزية التابع له أو الإخصائيين الإجتماعيين والنفسيين بالمدرسة من تورطه في أي أعمال غير أخلاقية.

كانت أجهزة الأمن بالقليوبية قد أعلنت ضبط مدرس إتهمته إحدي السيدات بالتحرش بطالبات في إحدى مدارس مدينة بنها التجريبية مدعية أن المدرس اعتاد التحرش بالفتيات منذ فترة.

تلقى اللواء حاتم حداد مدير إدارة البحث الجنائي بالقليوبية إخطارًا من العميد حازم عفت مأمور قسم ثان بنها بورود بلاغ من 3 فتيات طالبات بمدرسة تجريبية ببنها بقيام مدرس اللغة الإنجليزية بالتحرش بهن.

وجرى تحرير محضر وجرى ضبط المدرس وتولت النيابة التحقيق.