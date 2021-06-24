نائب رئيس جامعة الإسكندرية يتفقد امتحانات الفصل الدراسى الثانى بكلية الزراعة

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تفقد الدكتور هشام جابر، نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون التعليم والطلاب، اليوم، يرافقه الدكتور محمد بهى الدين عميد كلية الزراعة، أعمال امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2020 /2021، بكلية الزراعة، والتى تجرى وسط إجراءات وقائية احترازية مشددة، حفاظاً على صحة وسلامة الطلاب وجميع المشاركين في العملية الامتحانية.

واطمأن على انتظام سير الامتحانات واتخاذ التدابير الوقائية والاحترازية، وتوفير وسائل الراحة والأمان للطلاب أثناء أداء الامتحانات من حيث توفير الإضاءة والتهوية المناسبة في اللجان وتواجد الأساتذة متمنيًا التوفيق لجميع الطلاب.

وأكد عميد الكلية، أن الكلية تحرص على تهيئة المناخ المناسب للطلاب أثناء تأدية الأمتحانات، وتوفير كافة الخدمات لهم، وقال أن (5200) طالبًا وطالبة يؤدون امتحانات الفصل الدراسي الثانى هذا العام بالكلية، تم توزيع الامتحانات على 5 فترات داخل (39) لجنة امتحانية، وسوف تنتهي امتحانات الكلية يوم 8 يوليو المقبل.

رافق «جابر» والعميد خلال الجولة، الدكتور صبحي سلام وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع، والدكتورة هدى عبدالمحسن مدير وحدة القياس والتقويم بالكلية، والدكتور عمرو حسنين أمين الكلية، والدكتوره داليا عنتر مدير الوحدة العلاجية.

نائب رئيس جامعة الإسكندرية يتفقد أعمال امتحانات الفصل الدراسى الثانى بكلية الزراعة:5200 طالبا بـ 39 لجنة (صور)